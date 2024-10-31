Фильм Дениса Тарасова проливает свет на ужасные преступления советских властей.

31 октября 2024 года в широкий прокат наконец-то вышел украинский фильм "БожеВільні" (Diagnosis: Dissent), который уже успел успешно проехаться по мировым международным кинофестивалям. Почему стоит обязательно посмотреть этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – обычный молодой человек Андрей Довженко, который с семьей живет в Киеве в 1970-х годах. У него хорошие жена и сын, он живет в хорошей квартире, несмотря на то что сам звезд с неба не хватает. Его то отчисляют из университета, то выгоняют с работы за так называемое антисоветское поведение. Нет, он не является диссидентом, не протестует против системы. Он просто одевается в джинсы и кожаную куртку, носит длинные волосы и слушает запрещенную в СССР западную рок-музыку. Вероятно, всеми благами, которые есть в его жизни, он должен быть обязан отцу жены, который является влиятельным советским психиатром. Правда, отношения у них хорошо не складываются, ведь преданный родине мужчина никак не может принять непутевый выбор своей дочери.

И вот очередная выходка приводит Андрея в СИЗО, откуда он попадает прямо в суровую психиатрическую больницу, которая, судя по всему, является еще хуже тюрьмы. В основном там содержат политических заключенных, которые каким-то образом не угодили советской власти, а жестокие местные санитары и врачи с упорством маньяков пытаются сделать из них "нормальных советских людей". И, тем не менее, даже в этих ужасных условиях находятся те, кто не оставляет попыток бороться.

В этих условиях перед Довженко встает трудный выбор: сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или же помочь раскрыть правду о диссидентах, замученных в психбольницах. И наконец придать своему бунту смысл.

Сюжет фильма имеет историческую подоплеку, однако все описанные в нем персонажи и события являются вымыслом. В Советском Союзе действительно широко применялась так называемая карательная психиатрия, когда всех инакомыслящих медленно уничтожали в закрытых психиатрических учреждениях. Специально для этого московский профессор Андрей Снежневский даже придумал уникальный диагноз "медленнотекущая шизофрения", которого не существовало ни в одной другой стране. Комиссии психиатров ставили его тысячам диссидентов по всему СССР, и содержание в таких учреждениях считалось хуже тюрем и даже концлагерей, поскольку здесь людей держали без ограниченного срока, нашпиговывали нейролептиками, пытали шоковой терапией, избивали и унижали. По данным правозащитников, такую практику Россия сейчас применяет и на оккупированных территориях Украины.

Для воспроизведения исторической действительности авторы фильма обращались к архивным источникам и привлекали консультантов – одним из них стал врач-психиатр, бывший политзаключенный и диссидент Семен Глузман. Именно благодаря ему творческой команде ленты удалось воссоздать атмосферу психбольницы, в которой держали и пытали инакомыслящих.

Фильм снимали в стенах настоящей психиатрической больницы в Киеве, в Доме украинского радио, в одном из домов музея Пирогово и в Национальном центре "Украинский дом".

"БожеВільні" является полнометражным режиссерским дебютом Дениса Тарасова, который до этого в основном работал над сериалами. Самые известные из его работ – сериалы "Путь домой" и "Я – Надежда".

Персонажи фильма

Главную роль в фильме исполнил молодой украинский актер Константин Темляк (фильмы "Киборги. Герои не умирают", "Дом "Слово": Бесконечный роман", сериалы "Крепостная", "И будут люди"). Его Андрей Довженко – собирательный образ свободолюбивого человека, попавшего в тиски КГБ из-за откровенного неприятия безумных правил коммунистического строя.

Также в фильме сыграли такие звезды украинского театра и кино, как Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21", "Серые пчелы"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище"), Сергей Калантай (сериал "Слуга народа"), Остап Ступка ("Тарас Бульба", "Изи"), Наталья Бабенко ("Пульс"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21"), Анастасия Пустовит ("Между нами", сериал "Первые ласточки. Зависимые") и другие.

Премьера фильма

Мировая премьера фильма состоялась еще 13 октября 2023 года на Международном Варшавском кинофестивале, где он получил приз зрительских симпатий. Позже ленту показали еще на нескольких престижных международных кинофестивалях, где он также получил ряд наград.

Украинская премьера ленты состоялась 18 июля 2024 года на Одесском международном кинофестивале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

Наш вердикт

"БожеВільні" – действительно динамичный, интересный и хорошо снятый фильм, который держит зрителя в напряжении от начала и до конца. Кажется, его создателям удалось избавиться от того пресловутого проклятия телевизионного формата, который преследует многие новые украинские фильмы. И это несмотря на то, что режиссер Денис Тарасов до этого работал над телевизионными проектами.

В то же время, хотя в фильме показываются ужасные вещи, сюжет фильма и общая атмосфера построена так, что зритель не выходит из зала морально раздавленным и не ходит потом в депрессии две недели. В конце концов, украинцам и в реальной жизни сейчас хватает поводов для стресса и плохого настроения.

Также в фильме хорошо прописаны персонажи, хотя большая часть из них и являются довольно стереотипной. При этом, по нашему скромному мнению, то, что Андрея Довженко в начале сделали среднестатистическим человеком, чье поведение скорее похоже на подростковый бунт, а не ярым борцом за свободу Украины или права диссидентов, было очень удачным решением. Именно благодаря этому удалось лучше показать развитие персонажа.

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Марина Григоренко