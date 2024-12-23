УНИАН делится впечатлениями о третьей части экранизации культовой серии видеоигр от Sega.

26 декабря 2024 года в широкий украинский прокат выходит приключенческая комедия "Еж Соник 3" (Sonic the Hedgehog 3), однако в избранных кинотеатрах ее уже можно посмотреть. Чем критиков и зрителей уже успела покорить новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Первая игра "Еж Соник" от японской компании Sega вышла в 1991 году. Она рассказывала об антропоморфном сверхбыстром синем еже Сонике, который сражается с безумным ученым доктором Иво Эгманом.

В играх Соник обычно пытается сломать планы Эгмана по мировому господству, а игрок перемещается по уровням, где могут быть источники, склоны, бездонные ямы и вертикальные петли. В более поздних играх появились новые персонажи, некоторые из которых, такие как Майлз "Тейлз" Прауэр, Ехидна Наклз и Еж Шедоу, впоследствии получили собственные игры.

Поскольку игра пользовалась бешеной популярностью, уже в 1993 году вышел первый анимационный сериал по ее мотивам. После этого в течение 20 лет появились еще несколько мультипликационных сериалов о Сонике.

И хотя планы о полнометражном фильме "Еж Соник" вынашивались еще с середины 90-х годов, серьезное развитие эта идея получила лишь осенью 2017 года, когда права на экранизацию получила Paramount Pictures. Тогда же было решено, что фильм будет содержать как игровые элементы с живыми актерами, так и анимационные.

В частности, в первом фильме раскрывалось немного предыстории о жизни Соника в другом мире и почему он попал на Землю. Первые десять лет жизни на новой планете он провел в одиночестве, только наблюдая за людьми и изредка им помогая.

Впоследствии Соник таки подружился с полицейским из провинциального городка Томом и его женой-ветеринаром Мэдди, которые в итоге взяли малыша к себе. Параллельно в этой части зарождалось противостояние Соника с доктором Роботником.

Во втором фильме в сюжет вводятся два новых антропоморфных персонажа с родины Соника – лисенок Тейлз и ехидна Накзл, которые впоследствии становятся его друзьями и также поселяются у Тома и Мэдди.

На фоне успеха фильмов также было выпущено еще два мультсериала из вселенной Соника – "Соник Прайм" от Netflix и "Наклз" от Paramount+.

О чем новый фильм

Как и предыдущие два фильма серии, третий "Соник" снял американский режиссер и аниматор Джефф Фаулер, для которого, собственно, "Соник в кино" 2020 года стал полнометражным дебютом.

В начале третьего фильма новая семья Соника празднует день его прибытия на Землю, пока тройку героев не вызывают агенты тайной организации G.U.N., защищающей планету от пришельцев. Оказывается, что в течение 50 лет на планете скрывали законсервированного черно-красного Ежа Шедоу (кстати, в оригинальной версии его озвучил Киану Ривз). Теперь же он вырвался на свободу и жаждет мести всему миру за то, что у него отобрали единственного близкого человека.

Параллельно на арене появляется профессор Джеральд Роботник – еще более сумасшедший ученый, чем его внук Иво.

Актеры и персонажи

Как и в предыдущих фильмах, образ главного антагониста доктора Иво Роботника воплотил культовый канадско-американский комик Джим Керри, звезда таких хитовых комедий 90-х, как "Маска", "Эйс Вентура", "Глупый и еще глупее" и "Кабельщик", а также известный по более серьезным ролям в фильмах "Шоу Трумэна", "Человек на Луне" и "Вечное сияние чистого разума". В третьем фильме серии о Сонике Керри исполнил роли сразу двух персонажей – Иво Роботника и его деда Джеральда, и именно игру актера особенно хвалили критики.

Также к ролям Тома и Мэдди Ваховски вернулись Джеймс Марсден ("Трасса 60", франшиза "Люди Икс", сериал "Мир Дикого Запада") и Тика Самптер (сериал "Сплетница", франшиза "Безумный патруль"), а Ли Мадждуб (сериалы "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли", "Сотня") повторил образ агента Стоуна – преданного помощника доктора Роботника.

Сцена после титров

У фильма есть одна сцена между титрами и она, вероятно, делает прямой намек на возможное продолжение франшизы.

Когда в конце фильма, празднуя очередное спасение мира, Соник, Накзл и Тейлз устраивают новые гонки, Соник забегает далеко в лес и попадает в окружение металлических Соников – роботизированных копий сверхскоростного ежа, разработанных доктором Роботником. Вдруг появляется розовая ежиха Эми Роуз.

Реакция на фильм

Премьера "Ежа Соника 3" состоялась еще 10 декабря в Лондоне, а 20 декабря он вышел в широкий прокат в США и Канаде, поэтому мы уже имеем достаточно оценок как от критиков, так и зрителей, а также первые данные о кассовых сборах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей "Проверено горячее" – обе характеристики получают ленты с лучшими отзывами.

"Благодаря двойной порции выходок Джима Керри и стремительному темпу, соответствующему его герою, "Еж Соник 3" – это лучшая часть в этой милой серии на данный момент", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

В то же время на Metacritic киноэксперты были более строги – они оценили его в 59 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), тогда как широкая аудитория была в восторге – 8,2 из 10 баллов ("всеобщее признание").

При этом за первый уикенд проката, в основном в США и Канаде, фильм с бюджетом 122 миллиона долларов уже собрал более 63 миллионов долларов. Поскольку же фильм еще не выходил в широкий прокат в большинстве стран Европы, Азии, Южной Америки и Океании, у него есть отличные шансы существенно увеличить свои кассовые сборы.

Планы на продолжение

Еще в конце прошлой недели стало известно, что у франшизы "Еж Соник" будет четвертая часть, выход которой предварительно запланирован на 2027 год.

Никакие подробности о сюжете нового фильма пока не раскрываются, правда, из дополнительной сцены между титрам можно догадаться, что в новой части в сюжет наконец будет введена самопровозглашенная подружка Соника из видеоигр – розовая ежиха Эми Роуз. Это один из самых популярных персонажей медиафраншизы "Еж Соник" –она влюблена в Соника и постоянно его преследует, пытаясь добиться ответных чувств. Это персонаж со взрывным характером, которая носит с собой большой красный молот и может конкурировать с более сильными героями.

Наш вердикт

Если "Муфаса: Король лев", вышедший в прокат также на прошлой неделе, это скорее семейный фильм для младшей аудитории, то франшиза "Еж Соник" – это хороший вариант для семей с подростками. А также для тех взрослых, кто ностальгирует по приставкам Sega из детства.

"Еж Соник 3" – это тот редкий случай, когда каждая новая часть серии получается лучше предыдущей, продолжая развитие уже известных персонажей и органично вводя новых. И, вероятно, после просмотра вам захочется поскорее узнать, что там придумали дальше.

Фильм снят довольно качественно, не дает заскучать, не перегружен лишним, несет добро и веру в лучшее будущее. У "Соника" традиционно неплохая комедийная составляющая, с фирменным юмором от Джима Керри, теперь в двойном количестве (правда, если легендарный комик вам не нравится, возможно, фильм вам не "зайдет") и букетом отсылок к известным кинохитам.

Словом, если хотите немного ностальгии, добра и глуповатого юмора (в хорошем смысле этого слова), то можете смело идти на третьего "Соника".

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

Что еще сейчас можно посмотреть в кинотеатрах, читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов декабря 2024 года.

Марина Григоренко