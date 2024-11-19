Новый фильм режиссера "Вулкана" Романа Бондарчука наконец-то выходит в широкий украинский прокат.

16 февраля 2024 года в рамках Берлинского международного кинофестиваля прошла мировая премьера украинского фильма "Редакция" (The Editorial Office) режиссера Романа Бондарчука.

Фильм рассказывает о Юре – идеалисте, стремящемся к справедливости. Звезды сошлись таким образом, что он начинает работать журналистом в местной газете на Херсонщине. Но здесь он попадает в водоворот фейковых новостей и коррупционных схем.

По случаю выхода "Редакции" 28 ноября в широкий прокат в отечественных кинотеатрах, УНИАН вместе кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали 10 причин, почему обязательно стоит посмотреть эту ленту на больших экранах.

1. Мировая премьера фильма "Редакция" прошла на 74-м Берлинском международном кинофестивале в программе Forum. Лента собрала положительные отзывы от критиков и получила долгие аплодисменты от зрителей в зале.

2. Режиссером и соавтором сценария фильма выступил Роман Бондарчук, известный украинскому зрителю по своим предыдущим лентам – "Вулкан" и "Украинские шерифы", также посвященным украинскому югу. Также Бондарчук является арт-директором фестиваля Docudays UA.

3. Съемки фильма были завершены незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ленту снимали на Херсонщине. И, скорее всего, Роман Бондарчук был одним из тех, кто в последний раз снял тогда еще свободные, а ныне оккупированные Алешковские пески.

4. Бондарчук, как режиссер, в своих работах постоянно исследует родной юг Украины, ведь он сам родом из Херсонщины. "Редакция" продолжает эту серию. Режиссер демонстрирует, какой постсоветской была Херсонщина до полномасштабного вторжения. И как здесь может сочетаться сюрреализм и реальность.

5. "Редакция" имеет сильный актерский состав. В главной роли дебютировал Дмитрий Багненко – журналист, а ныне военный. Также в фильме сыграли актриса Римма Зюбина ("Люся интерн", "Гнездо горлицы"), кинорежиссер Жанна Озирна ("Медовый месяц"), драматург Максим Курочкин, актеры Андрей Кирильчук ("Памфир"), Василий Кухарский ("Максим Оса"), Сергей Степанский ("Вулкан"), режиссер Александр Шмаль, журналист Сергей Иванов и другие.

6. Автором сценария выступила писательница и сценаристка Алла Тютюнник. Ее предыдущие три сценария отмечены наградами национального литературного конкурса "Коронация слова". Она также награждена Орденом княгини Ольги. Соавтором сценария, кроме Романа Бондарчука, является Дарья Аверченко.

7. Среди продюсерской команды ленты есть как украинские, так и иностранные участники. В украинскую часть продюсерской команды вошли Дарья Бассель, которая имеет большой опыт в этой сфере и известна как продюсер номинированного на "Оскар" в 2023 году фильма "Дом из заноз". Также продюсером выступает Дарья Аверченко, которая работала над предыдущими лентами режиссера, "Вулкан" и "Украинские шерифы".

8 "Редакция" завершается посвящением режиссеру монтажа Виктору Онисько ("Захар Беркут", "Сторожевая застава"), который погиб на войне во время боевого задания. Его работу завершил Никон Романченко ("Ля Палисиада", "Стоп-Земля").

9. Техническая команда фильма также состоит из опытных профессионалов. Оператором ленты выступил Вадим Ильков ("Мариуполис"), композитором – Антон Байбаков ("Виктор_Робот", "Брама"), художником-постановщиком – Кирилл Шувалов, звукорежиссером – Сергей Степанский, кастинг директором – Татьяна Симон, а художницей по костюмам – София Дорошенко.

10. "Редакция" также получила положительные отзывы от иностранных критиков. Критик Variety Кэтрин Бэй в своей рецензии отметила, что новый фильм Романа Бондарчука – это "Сатира постправды" и "уникальное творение режиссерских видения и амбиций, а также обстоятельств, при которых он возник".

Между тем, обозреватель Journey Into Cinema Редмонд Бэкон написал о фильме так: "Полная идей и концепций журналистская сатира", "Черный комический тон фильма выглядит еще темнее в свете полномасштабного российского вторжения".

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