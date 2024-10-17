Украинцы удивлены игрой актеров и неожиданными поворотами сюжета в первых сериях.

На телеканале "1+1 Украина" 14 октября состоялась премьера сериала "Лікарка за покликанням" о драматической истории медика-реаниматолога Марины Бондарь. В сети активно делятся впечатлением от первых серий и прогнозируют, что будет дальше с главной героиней.

Главную роль в сериале сыграла известная украинская актриса Виктория Литвиненко. Кстати, снимается она вместе со своим мужем - актером Сергеем Стрельниковым. Он сыграл в картине хирурга Андрея Бондаря и мужа Марины. Эти съемки стали особенными для супругов, поскольку они впервые за свою карьеру сыграли супружескую пару и на экране.

Как пишет 1plus1.ua, по сюжету врач Марина оказалась на грани развода с Андреем из-за его измены. Женщина хочет начать новую жизнь. Ей предложили работу в Польше, поэтому Бондарь планирует перевезти семью за границу. Но уже на следующий день ее разбудили страшные звуки взрывов. Врач понимает, что началась большая война, и она решает остаться на старом месте работы.

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Марина спасает десятки пациентов и начинает работать без выходных и без перерывов на отдых. Истощенная, растерянная и подавленная Бондарь, несмотря на все семейные неурядицы, продолжает оказывать помощь больным, часто даже рискуя своей жизнью.

"Новая история на 1+1 Украина посвящается профессиональному подвигу украинских медицинских работников, которые ежедневно спасают украинцев. К работе над сериалом были привлечены специалисты из НДСБ Охматдет, а невероятная история этой больницы в первые 50 дней полномасштабного вторжения стала основой драматургии сериала", - отметили на 1plus1.ua.

Под постом "1+1 Украина" в Instagram украинцы делятся впечатлениями от сериала и отмечают, что первые серии получились очень реалистичными. Также зрители отметили актерскую игру Литвиненко и Стрельникова:

"Снова пережила первый день войны, до мурашек"

"Мне понравился сериал, артисты классные"

"Самый лучший сериал, уже жду 2 сезон. Спасибо всей съемочной группе"

"Очень интересный и реалистичный сериал, переживаю все события вместе с героями. Правда, я бы уже убила Алину"

"Хороший сериал, смотрю с удовольствием"

"Замечательная игра актеров, я давно не видела наших сериалов такого уровня. Наконец-то есть история, которой веришь"

"Как по мне, немного тяжелый морально, но уже жду новых серий, смотрю с удовольствием"

"Лікарку за покликанням" можно посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина". А также на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, ранее стало известно, чем закончился второй сезон "Женского доктора. Новая жизнь".

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