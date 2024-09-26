Они признаются, что счастливы вместе.

14 октября в 20:00 на 1+1 Украина состоится премьера вдохновляющей и драматической истории "Врач по призванию", основанной на истории жизни "Охматдета" в первые 50 дней полномасштабного вторжения.

Главные роли сыграли украинские актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников. Для них этот сериал особенный, потому что впервые за свою карьеру сыграли супружескую пару и на экране.

Актерские супруги ведут довольно закрытый образ жизни - не дают интервью и не общаются с прессой. Однако для Viva! актеры сделали исключение, появившись на digital обложке. Актеры впервые дали совместное большое интервью, в котором рассказали о преодолении препятствий вместе и ревности на съемочной площадке.

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В новом сериале "1+1 Украина" пара сыграет супругов-врачей на грани развода. Сергей рассказывает, что с вызовами судьбы супруги встретились не только на экране, но и в реальности. Актер признается, что благодаря Виктории смог преодолеть вредную привычку:

"Благодаря ей (Виктории, - ред) я полностью исключил алкоголь из своей жизни. Это портило мне здоровье и отношения. Именно она стала толчком. Стало понятно, что с этим нужно что-то делать. Наш сын не видит нас в состоянии опьянения, у нас вообще нет дома алкоголя. Мне не свойственно это уже семь лет. Виктория меня поддержала. Я очень это ценю. Так должно быть".

Как отметила Виктория, она благодарна Сергею, что он ее услышал. "Возможно, пример нашей семьи даст кому-то определенный толчок. Я очень благодарна Сергею, что он пошел мне навстречу. Поняв, что он готов пойти на это, я его поддержала. Теперь это превратилось в наш образ жизни - безалкогольный. Появилось столько сил...", - поделилась Виктория Литвиненко.

В эксклюзивном интервью актеры рассказали, что они эмоциональная пара. Колебаний играть супругов в сериале "Врач по призванию" у них не было. Им комфортно работать вместе. Но играть сцены измены и ревности было трудно даже таким опытным актерам как Сергей и Виктория.

"Я люблю свою жену. Мы все равно остаемся людьми, кто бы что ни говорил об актерской профессиональности", - признается Сергей Стрельников.

Виктория также рассказала, что иногда трудно разграничивать работу и личное.

"Наверное, самым высоким профессионализмом является, когда ты приезжаешь на площадку и забываешь, что это твой человек, воспринимаешь его только как партнера по съемкам. Нам как-то надо достичь этого уровня. Мы все равно остаемся супругами, и нам не чужды человеческие эмоции, в том числе и ревность", - рассказала Виктория.

Впервые актеры рассказали и о 5-летнем сыне Сильвестре и как выбирали ему имя. Пара сразу знала, что у них будет мальчик. С именем Сергей определился сразу, он хотел сына назвать Шоном. Впрочем Виктории удалось убедить мужа рассмотреть и другие варианты.

"Я села, открыла книгу с мужскими именами и увидела там Сильвестра. Поняла, что Стрельников Сильвестр Сергеевич - ничего прекраснее не может быть", - вспомнила Виктория.

Как признался Сергей, ему имя Сильвестр понравилось сразу. Актер даже расстроился, почему не ему такая идея пришла.

"Оно, кстати, не такое уж и редкое и необычное для нас - раньше было довольно распространено в Украине до большевистского нашествия. Кстати, мою первую учительницу в школе в селе Роскошная Ставищенской громады звали Светлана Сильвестровна. Вспомните Ступку Богдана Сильвестровича. А еще очень удобно, когда я кричу на площадке "Сильвер!", то возвращается только один - мой сын. Ему очень подходит это имя", - рассказал Сергей Стрельников. С чего началась история любви Сергея Стрельникова и Виктории Литвиненко, о семейных традициях с сыном Сильвестром и не звездной жизни читайте в большом и откровенном разговоре.

Не пропустите премьеру сериала "Врач по призванию" с 14 октября в 20:00 на 1+1 Украина".

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