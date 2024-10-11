Стало известно, чем закончился второй сезон 'Женского доктора. Новая жизнь'

Интрига наконец раскрыта.

Вчера, 10 октября, на телеканале 1+1 Украина состоялся показ заключительной серии второго сезона сериала "Жіночий лікар. Нове життя".

В главных ролях зрители увидели Андрея Исаенко, Тараса Цимбалюка, Алексея Нагрудного, Александру Люту и других актеров.

1+1 рассказал, чем завершился этот сезон. Так, в 40-й серии второго сезона бывший возлюбленный Оксаны, Денис Кондратюк, решает отправиться на передовую. Он сообщает ей об этом по телефону.

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Тем временем Михаил Гончар возвращается в больницу вместе с Андреем Балюком, который наконец воссоединяется с Лилией Ластивкой. Он узнает, что она беременна от него. Влюбленная пара готовится к новому этапу в своей жизни - свадьбе.

Также Михаил и Оксана принимают решение быть вместе, но неожиданный звонок от Елены ставит их отношения под угрозу. Елена хочет обсудить с Михаилом важный вопрос и просит о личной встрече.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" и фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" Анастасия Ренард в интервью УНИАН рассказала о кино во время войны, были ли у нее служебные романы и кто из украинских актеров ей нравится больше всего.

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