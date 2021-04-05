Дан Балан - хитмейкер мирового масштаба и в прошлом тренер-победитель "Голоса страны".

На шоу "Голос страны-11" неожиданно вернулся Дан Балан. В этот раз в качестве звездного "советника" Тины Кароль, с которой ему приписывают роман.

Читайте такжеНа шоу "Голос страны" вернутся четыре экс-участникаЕго возвращение зрители в зале и тренеры встретили громкими аплодисментами.

"Как я скучал... Как хорошо вернуться, будто в свой дом", - прокомментировал свое феерическое возвращение на проект Дан.

"Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им будет теперь о чем поговорить", - сказал ведущий Юрий Горбунов.

Появление звездных "советников" на шоу "Голос страны": что известно

В этом сезоне впервые в истории "Голоса" в "нокаутах" появилось новшество: рядом с наставниками будут "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Звездными советниками стали европейский хитмейкер и экс-тренер "Голоса страны" Дан Балан, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников.

Советником digital-открытия года Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко