В воскресенье, 28 марта, в 21:00 телеканал «1+1» покажет первый эфир этапа «нокауты» главного вокального шоу «Голос-страны-11».
Читайте такжеМария Рак покинула шоу "Голос страны"В этом сезоне впервые в истории «Голоса» в «нокаутах» появится нововведение: рядом с наставниками появятся «советники», которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.
Звездными советниками стали европейский хитмейкер и экс-тренер «Голоса страны» Дан Балан, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников.
Советником digital-открытия года DOROFEEVA стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.
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