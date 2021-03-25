"Голос страны" выйдет в воскресенье в 21:00 на канале "1+1".

В воскресенье, 28 марта, в 21:00 телеканал «1+1» покажет первый эфир этапа «нокауты» главного вокального шоу «Голос-страны-11».

Читайте такжеМария Рак покинула шоу "Голос страны"В этом сезоне впервые в истории «Голоса» в «нокаутах» появится нововведение: рядом с наставниками появятся «советники», которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Звездными советниками стали европейский хитмейкер и экс-тренер «Голоса страны» Дан Балан, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников.

Советником digital-открытия года DOROFEEVA стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко