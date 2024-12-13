Эти фильмы точно подарят хорошее настроение

2024 год выдался щедрым на качественные комедии, которые доказывают, что этот жанр не только жив, но и процветает. От анимационных приключений до остросюжетных боевиков с остроумным юмором - выбор настолько разнообразен, что каждый найдет что-то по вкусу. Мы собрали подборку 3 лучших комедийных фильмов года, которые гарантированно подарят вам хорошее настроение и заряд позитива.

Наемный убийца

Представьте себе полицейского под прикрытием, который выдает себя за киллера! Главный герой, Гэри, вынужден выполнять заказы на убийства, но на самом деле спасает жизни. Фильм полон забавных и непредсказуемых поворотов, которые точно не дадут вам заскучать.

Каскадер

В центре сюжета - каскадер Кольт Сиверс, который вынужден вернуться к своей опасной профессии, чтобы помочь бывшей девушке, известному оператору Джоди Морено со съемками фильма. Но не все так просто: съемки превращаются в настоящую катастрофу, а Кольт оказывается втянутым в опасную игру с реальными преступниками.

Бедные создания

Эта лента в жанре стимпанк рассказывает о женщине, которая возвращается к жизни после научного эксперимента. Фильм поднимает серьезные вопросы об идентичности и самопознании, но делает это с помощью черного юмора и сатиры.

Напомним, Google назвал самые популярные фильмы года в Украине.

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