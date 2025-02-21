Документальная лента будет бороться за главную награду фестиваля, победителя объявят уже 22 февраля.

20 февраля 2025 года на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма "Лента времени" (Timestamp) режиссера Екатерины Горностай ("Стоп-Земля"), вошедшего в его основной конкурс.

Как отмечают представители команды, представляющей "Ленту времени", первый показ документального фильма об украинских школах во времена полномасштабной войны собрал полный зал, а у красной дорожки создателей фильма встречала группа поддержки с украинскими флагами. После завершения показа "Ленту времени" отметили 10-минутными овациями и блестящими рецензиями.

"Невероятное зрелище. Яркий луч надежды, одновременно непринужденный, и заработанный тяжелым трудом. Фильм подтверждает, что Екатерина Горностай является чутким и проницательным летописцем юности во всех ее проявлениях – в этом случае подавленной, но не побежденной тяжелыми временами", – говорится в рецензии Variety.

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"Чрезвычайный. В нынешней программе Берлинского кинофестиваля не может быть более актуального фильма, чем "Лента времени" Екатерины Горностай – это выдающийся документальный фильм о последствиях войны, который, несмотря на острую актуальность темы, отличается замечательным, в извечном смысле, формализмом монтажа и композиции", – пишут обозреватели Deadline.

"Мощный портрет. Очень уверенный. Своевременная и впечатляющая картина", – добавляют авторы Screen international.

Сама Екатерина Горностай посетила премьеру уже через два дня после рождения сына, который появился на свет чуть раньше плана прямо во время фестиваля. Отец ребенка, режиссер монтажа "Ленты времени" Никон Романченко, оставался с сыном в госпитале, чтобы режиссер смогла впервые посмотреть фильм с публикой и пережить важный момент вместе с командой.

Фильм "Лента времени" автор посвятила памяти своего младшего брата Максима Горностая, который погиб на востоке Украины в 2023 году.

"Во время работы над звуком в нашем фильме, я вспомнила – голоса птиц успокаивают психику. Это невероятный эффект зашит в природу человека. Наши предки именно по птичьим песням определяли, что эта местность безопасна, ведь птицы затихают при приближении хищника. Когда мы снимали наш фильм, мы записали голоса разных птиц во всех городах, где побывали в Украине. И мы хотим чтобы птицы пели в Украине и в дальнейшем, и наша родина стала безопасным местом. Уверена, это наша общая мечта", – рассказала Екатерина Горностай в своей речи после показа фильма.

Между тем один из героев фильма, Борис Ховряк, во время официальной пресс-конференции фильма рассказал иностранным журналистам, что он почувствовал, когда оставил должность учителя и стал на защиту Украины.

"Мы должны защитить наших детей, Украину и украинское образование от агрессии Российской Федерации. Учитывая факты, которые заставили меня пойти воевать, независимо от всего, что происходит сейчас, и всех внешних обстоятельств, мы будем продолжать защищать наших детей", – заявил он.

Авторы фильма напоминают, что, по официальным данным, за время полномасштабной войны более 3500 учебных заведений подверглись разрушениям, а 400 из них были уничтожены до основания. Поэтому фильм – это еще и инструмент культурной дипломатии, с помощью которого хотят привлечь внимание к проблемам образования во время войны и найти поддержку для украинских школ.

Напомним, Берлинский международный кинофестиваль 2025 года продлится до 23 февраля, но победителей объявят на день раньше.

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