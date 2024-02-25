Главную статуэтку "Золотого медведя" получила французская кинолента.

74-тый кинофестиваль Берлинале, который в этом году проходил с 15 по 25 февраля объявил своих победителей.

Главный приз получил документальный фильм под названием "Дагомея". Режиссером киноленты является француженка Мати Диоп. Кинолента рассказывает о судьбе 7 000 культурных ценностей, которые принадлежали правителям Бенина и вывезены в Европу. Часть их несколько лет назад вернулась на родину.

"Возвращать - значит проявлять справедливость", - отметила режиссер, получая главную статуэтку "Золотого медведя" на сцене.

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Кстати, победителей выбирало жюри, в состав которого вошли: украинская писательница Оксана Забужко, кенийская актриса Люпита Нионго, которая получила "Оскар" за роль в фильме "12 лет рабства" и известные режиссеры.

Победители Берлинале 2024:

Лучший фильм (Золотой медведь) - "Дагомея", режиссер Мати Диоп

Гран-при жюри - "Потребности путешественника", режиссер Хон Сан-су

Приз жюри (Серебряный медведь) - "Империя", режиссер Брюно Дюмон

Лучший режиссер - Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас, фильм "Пепе"

Лучшая главная роль - Себастьян Стэн, фильм "Другой человек", режиссер Аарон Шимберг

Лучшая роль второго плана - Эмили Уотсон, фильм "Такие мелочи"

Лучший сценарий - Маттиас Гласнер, фильм "Смерть"

Лучший документальный фильм - "Другой земли нет", режиссеры Базель Адри, Хамдан Баллал, Юваль Абрахам и Рэйчел Зор.

Напомним, недавно были названы победители премии BAFTA-2024 .

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