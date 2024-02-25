74-тый кинофестиваль Берлинале, который в этом году проходил с 15 по 25 февраля объявил своих победителей.
Главный приз получил документальный фильм под названием "Дагомея". Режиссером киноленты является француженка Мати Диоп. Кинолента рассказывает о судьбе 7 000 культурных ценностей, которые принадлежали правителям Бенина и вывезены в Европу. Часть их несколько лет назад вернулась на родину.
"Возвращать - значит проявлять справедливость", - отметила режиссер, получая главную статуэтку "Золотого медведя" на сцене.
Кстати, победителей выбирало жюри, в состав которого вошли: украинская писательница Оксана Забужко, кенийская актриса Люпита Нионго, которая получила "Оскар" за роль в фильме "12 лет рабства" и известные режиссеры.
Победители Берлинале 2024:
- Лучший фильм (Золотой медведь) - "Дагомея", режиссер Мати Диоп
- Гран-при жюри - "Потребности путешественника", режиссер Хон Сан-су
- Приз жюри (Серебряный медведь) - "Империя", режиссер Брюно Дюмон
- Лучший режиссер - Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас, фильм "Пепе"
- Лучшая главная роль - Себастьян Стэн, фильм "Другой человек", режиссер Аарон Шимберг
- Лучшая роль второго плана - Эмили Уотсон, фильм "Такие мелочи"
- Лучший сценарий - Маттиас Гласнер, фильм "Смерть"
- Лучший документальный фильм - "Другой земли нет", режиссеры Базель Адри, Хамдан Баллал, Юваль Абрахам и Рэйчел Зор.
Напомним, недавно были названы победители премии BAFTA-2024 .