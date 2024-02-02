Она впервые станет судьей такого конкурса.

Украинская писательница Оксана Забужко вошла в жюри Берлинского международного кинофестиваля. Известно, что возглавит жюри кенийская актриса Люпита Нионго, получившая "Оскар" за роль в фильме "12 лет рабства".

Также в составе жюри будут известные режиссеры Брейди Корбет, Энн Хуэй, Кристиан Петцольд, Альберт Серра и Жасмин Тринка.

Сообщается, что Берлинале пройдет в период с 15 по 25 февраля 2024 года. В общей сложности в программу вошло около 400 лент со всего мира.

Видео дня

От Украины будет три претендента на победу - фильм "Немножко чужая" Светланы Лищинской, документалка "Мирные люди" Оксаны Карпович и игровой полнометражный фильм "Редакция" Романа Бондарчука.

За основные награды будут бороться такие фильмы:

"Такие мелочи", реж. Тим Милантс.

"Еще один конец", реж. Пьеро Мессина.

"Империя", реж. Брюно Дюмон.

"Вне времени", реж. Оливье Ассаяс.

"Потребности путешественника", реж. Хон Сан-су.

"Сыновья", реж. Густав Меллер.

"Дьявольская баня", реж. Северин Фиал, Вероника Франц.

"Смерть", реж. Маттиас Гласнер.

"Архитектон", реж. Виктор Косаковский.

"Черный чай", реж. Абдеррахман Сисако.

"Кухня", реж. Алонсо Руиспаласиос.

"Дагомея", реж. Мать Диоп.

"Другой человек", реж. Аарон Шимберг.

"Глория!", реж. Маргерита Викарио.

"С любовью, твоя Хильда", реж. Андреас Дрезен.

"Мой любимый торт", реж. Бехташ Санаиха, Марьям Могадам.

"Иностранный язык", реж. Клэр Бургер.

"Кому я принадлежу", реж. Мерьям Жубер.

"Пепе", реж. Нельсон Карло де лос Сантос Ариас.

"Шамбала", реж. Мин Бахадур Бам.

Напомним, украинский фильм "Степное" получил награду на престижном кинофестивале в Италии.

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