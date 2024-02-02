Украинская писательница Оксана Забужко вошла в жюри Берлинского международного кинофестиваля. Известно, что возглавит жюри кенийская актриса Люпита Нионго, получившая "Оскар" за роль в фильме "12 лет рабства".
Также в составе жюри будут известные режиссеры Брейди Корбет, Энн Хуэй, Кристиан Петцольд, Альберт Серра и Жасмин Тринка.
Сообщается, что Берлинале пройдет в период с 15 по 25 февраля 2024 года. В общей сложности в программу вошло около 400 лент со всего мира.
От Украины будет три претендента на победу - фильм "Немножко чужая" Светланы Лищинской, документалка "Мирные люди" Оксаны Карпович и игровой полнометражный фильм "Редакция" Романа Бондарчука.
За основные награды будут бороться такие фильмы:
- "Такие мелочи", реж. Тим Милантс.
- "Еще один конец", реж. Пьеро Мессина.
- "Империя", реж. Брюно Дюмон.
- "Вне времени", реж. Оливье Ассаяс.
- "Потребности путешественника", реж. Хон Сан-су.
- "Сыновья", реж. Густав Меллер.
- "Дьявольская баня", реж. Северин Фиал, Вероника Франц.
- "Смерть", реж. Маттиас Гласнер.
- "Архитектон", реж. Виктор Косаковский.
- "Черный чай", реж. Абдеррахман Сисако.
- "Кухня", реж. Алонсо Руиспаласиос.
- "Дагомея", реж. Мать Диоп.
- "Другой человек", реж. Аарон Шимберг.
- "Глория!", реж. Маргерита Викарио.
- "С любовью, твоя Хильда", реж. Андреас Дрезен.
- "Мой любимый торт", реж. Бехташ Санаиха, Марьям Могадам.
- "Иностранный язык", реж. Клэр Бургер.
- "Кому я принадлежу", реж. Мерьям Жубер.
- "Пепе", реж. Нельсон Карло де лос Сантос Ариас.
- "Шамбала", реж. Мин Бахадур Бам.
Напомним, украинский фильм "Степное" получил награду на престижном кинофестивале в Италии.