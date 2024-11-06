Анна Сердюк рассказала о внутренней силе Валентины.

Известная украинская актриса Анна Сердюк, которая сыграла главную роль в новом украинском сериале "Реванш", высказалась о своей героине Валентине. Артистка объяснила, удастся ли женщине восстановить справедливость и на что она пойдет ради этого.

Как известно, в картине знаменитость сыграла амбициозную и талантливую женщину Валентину. Она сталкивается со многими трудностями и оказывается в ловушке интриг своей сестры Марины. В частности, последняя подставляет девушку, из-за чего Валентина попадает за решетку. Она остается совсем одна, потому что потеряла любимого, дом и доверие родных. Несмотря на это девушка решается восстановить справедливость и преодолевает немало испытаний на этом пути.

"Это история о любви. Мы знаем, что любовь это самая сильная и мощная сила в мире. И есть большая разница между любовью, которая дает свободу, является безусловной и просто льется из сердца и когда ты не ждешь ничего взамен, и эгоистической любовью, страстью, где пылают эмоции, когда человек может пойти на какие-то действия, не понимая последствий. К сожалению, моя героиня оказывается в обстоятельствах, когда ее самый близкий человек, сестра, не может справиться с водоворотом эмоций. И наносит вред и себе, и всем, кто ее окружает", - поделилась Анна в комментарии для 1plus1.

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По ее словам, вскоре зрители увидят месть Валентины. При этом женщина не потеряет своей человечности и продолжит бороться за честность и свою невиновность:

Хочу сказать, что на самом деле Валя - в балансе. Это человек добрый и с большим сердцем, но будет момент, когда она захочет расправы и мести. Но в определенный момент она сможет взять себя в руки. Она будет стремиться к справедливости, но останется человечной.

Сердюк надеется, что история ее героини не оставит равнодушным никого и даже станет поучительной. Актриса надеется, что Валентина станет примером, а поклонники сериала вдохновятся ее силой и одновременно добротой.

"Надеюсь, что зрители увидят в ней силу и тот стержень, который должен быть в каждом человеке. Мне бы хотелось, чтобы Валя стала маленьким маячком и напоминанием, что жизнь прекрасна вопреки всему и что можно справиться с любыми трудностями. Хочется пожелать каждому из нас уметь любить. Уметь любить бескорыстно и от всего сердца", - добавила кинозвезда.

Сериал "Реванш" можно посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина". Кроме Сердюк, главные роли в картине также сыграли актеры Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Валентин Томусяк и другие.

Напомним, ранее Анна Сердюк рассказала о службе своего отца в ВСУ. Она ответила, где служит муж.

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