Анна Сердюк поделилась, где именно служит мужчина.

Украинская актриса, звезда сериалов "Цвет мести", "Крепостная", "Справедливость" Анна Сердюк рассказала о своем отце, который стал на защиту страны. Артистка дала совет, как нужно относиться к военным и поддерживать их.

Уже сегодня на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового украинского сериала "Реванш", в котором Сердюк сыграла главную роль. После съемок в картине она дала откровенное интервью сайту 1plus1, в котором рассказала о службе своего отца, который присоединился к рядам воинов еще в начале полномасштабного вторжения.

По словам Анны, ее отец служил и до начала большой войны. У него несколько лет был перерыв в службе, после которого в феврале 2022 года он снова взял оружие в руки. Мужчина пополнил ряды ТрО.

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"Мой папа военный, поэтому сейчас он находится в разных точках Украины. Мой отец кадровый военный, закончил службу за несколько лет до начала полномасштабного вторжения, но в конце февраля 2022 года вступил в ряды ТрО. Он настоящий мужчина, который любит свою страну и защищает ее", - высказалась о папе Сердюк.

Актриса советует осторожно относиться к военным и уважать их. Она убеждена, что им не стоит задавать лишних вопросов и лучше быть опорой и поддержкой для них в тылу.

"Помогать поддержкой и любовью. Мой совет - быть чувствительной к военным и иногда не задавать лишних вопросов, просто быть рядом, когда ты даже не рядом. Важно говорить, как сильно любишь и выражать свою благодарность. Потому что военные - это сверхлюди. Кроме сборов, также важна эмоциональная поддержка. То, что невозможно нащупать, что-то не физическое - это то, что поддерживает наших защитников: и мужчин, и женщин", - добавила Анна.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, где сейчас служит ее муж-воин. Ведущая также рассказала, как поддерживает отношения с любимым.

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