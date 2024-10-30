'Реванш': новый украинский сериал о сестрах, ставшими врагами из-за парня, нашумел в сети

Эта история никого не оставит равнодушным.

На телеканале "1+1 Украина" состоялась премьера нового 24-серийного сериала "Реванш" о сестрах, ставшими врагами. По сюжету двоюродные сестры , которые вместе росли и были лучшими подругами, влюбляются в одного парня.

Одна из них - Валентина - добрая, приветливая, заботливая и переживающая о чувствах других, а другая - Марина - эмоциональная, эгоистичная и всегда жаждет получить свое.

Изначально молодой человек, в которого влюблены сестры, выбирает вторую, которую сыграла Клавдия Дрозд-Бунина. Однако после знакомства с более доброй сестрой, роль которой сыграла Анна Сердюк, он выбирает именно ее.

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У них складываются хорошие отношения. Они счастливы вместе, однако это раздражает Марину. Он готова на все, чтобы вернуть Игоря. Она вливается к ним в доверие, делает вид, что рада за них, однако, на самом деле, подставляет свою сестру и очерняет ее перед возлюбленным.

Позже Марина и вовсе решается на подлый поступок - выдворяет сестру из компании, где они вместе работают, а затем инсценирует интим с Игорем. Сам молодой человек не помнит этого, так как накануне он злоупотреблял алкоголем.

Также, согласно тизеру, Валентина вскоре попадет в тюрьму за убийство, которого, она по ее словам, не совершала.

Чем закончится сериал и восторжествует ли справедливость - смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, Netflix презентует второй сезон сериала "Успеть до 30" сразу после премьеры на ТЕТ.

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