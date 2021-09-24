Новая композиция "дивы" - о любви, ее Каролина спела на украинском языке.

Опальная украинская певица Ани Лорак после первого за 7 лет выступления в Украине выпустила украиноязычную песню и клип на нее.

Читайте такжеТина Кароль и Alina Pash презентовали совместный трек на украинском языкеНовая композиция выступающей в РФ артистки - "Бачила". Это лирический трек о любви. "Слова из глубины моего сердца" — так описала свою новую песню "Бачила" сама Каролина.

"Это воспоминание-исповедь, которая должна напомнить каждому из нас, что даже если мы прощаемся с любовью, она все равно остается жить в сердце, несмотря ни на что", - говорится в описании песни на YouTube-канале.

Красивый текст на родном украинском языке дополняет сильный визуальный ряд: отсылки к красивым историям любви переплетаются с национальной символикой.

В клипе Лорак предстала в нескольких шикарных образах.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак выпустила новую песню под названием "Раздетая" и клип к ней.

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Автор: Ольга Робейко