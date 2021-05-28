Видеоработу на песню исполнительница ещё не представила.

Опальная украинская певица Ани Лорак выпустила новую песню под названием «Раздетая».

Читайте такжеАни Лорак выпустила клип на песню "Наполовину" (видео)Трек доступен для скачивания уже на всех цифровых площадках. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

“Самый долгожданный релиз. Песня, которую вы ждали целый год. Саундтрек этого лета, наполненный солнцем и любовью, теплом и светом. Моя личная история о самом светлом чувстве на земле. Если на вашем пути встречается любовь - держите ее крепче», - написала Каролина.

Видеоработу на песню Лорак ещё не представила, но фанатам она показала, в каком образе предстанет: в бирюзовом платье с высокими разрезами и на пляже.

Также исполнительница поблагодарила всю команду за создание такого летнего атмосферного хита.

Лорак и ее концерты в Украине

В Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые стычки, они сопровождались драками и дымовыми шашками.

Активисты призывали бойкотировать концерты певицы, ведь она выступает в России.

На сегодня артистка живет и гастролирует по России. Ее дочь ходит там в школу.

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Автор: Ольга Робейко