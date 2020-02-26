Режиссер Кэри Фукунага показал, как снимался фильм о Бонде "Не время умирать"

Фильм "Не время умирать" станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли агента 007.

В сети появился ролик о съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), премьера которого в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

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Режиссер Кэри Фукунага рассказал и показал, как создавалась картина. По его словам, было важно заново открыть героя - показать, в кого он превратился после пяти лет отставки и как справляется с изменившимися правилами мира шпионов. "Мы стремились сделать что-то экстраординарное", - сказал режиссер.

В ролике Фукунага также представил нового злодея, загадочного Сафина в исполнении Рами Малека - "кто бы это ни был, он умнее и сильнее "Спектра", передает 112.ua.

"Бонду предстоит сразиться с самым опасным противником в его жизни. Что за организацию представляет Сафин? Что делает его столь могущественным? Узнаем уже в самом фильме", - говорит постановщик.

Фукунага также подтвердил, что "Не время умирать" станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли агента 007.