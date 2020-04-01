Режиссер "Трансформеров" заключил эксклюзивный контракт с Sony
11:59, 01 апреля 2020Кино и музыка
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Первым совместным проектом станет фильм "Черная пятерка".
Иллюстрация \ REUTERS
Режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй и студия Sony заключили контракт на ближайшие несколько лет.
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Согласно контракту, постановщик обязуется выпускать на базе студии фильмы и сериалы. Первым общим проектом станет картина "Черная пятерка", сценарий к которой напишет Эрен Крюгер, ранее работавший с постановщиком над "Трансформерами", сообщает Deadline.
По сценарию фильма, это будет история об элитном отряде военных. Съемки картины запланированы на этот год.
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