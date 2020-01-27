Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" (видео)
19:48, 27 января 2020Кино и музыка
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Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года.
В прокат фильм выйдет в марте 2020 года / скриншот
В сети появился трейлер фильма «Искусство ограбления» режиссера Джузеппе Капотонди.
Читайте также"Мои мысли тихие": рецензия на нашумевшую украинскую комедию Антонио ЛукичаРолик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Classics.
Известно, что фильм снят по одноименной книге Чарльза Уилфорда. Действие разворачивается в Италии 1970-х годов. В главных ролях снимались Элизабет Дебики, Клас Банг, Мик Джаггер, Дональд Сазерленд.
Известный музыкант Мик Джаггер исполнил роль арт-коллекционера.
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. В прокат лента выйдет в марте 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера криминальной драмы «Его последнее желание».
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