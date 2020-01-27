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Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" (видео)

19:48, 27 января 2020
Кино и музыка
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В прокат фильм выйдет в марте 2020 года / скриншот

Читайте также"Мои мысли тихие": рецензия на нашумевшую украинскую комедию Антонио ЛукичаРолик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Classics.

Известно, что фильм снят по одноименной книге Чарльза Уилфорда. Действие разворачивается в Италии 1970-х годов. В главных ролях снимались Элизабет Дебики, Клас Банг, Мик Джаггер, Дональд Сазерленд.

Известный музыкант Мик Джаггер исполнил роль арт-коллекционера.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. В прокат лента выйдет в марте 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера криминальной драмы «Его последнее желание».

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Теги: #кино