Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" (видео)

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года.

В сети появился трейлер фильма «Искусство ограбления» режиссера Джузеппе Капотонди. Читайте также"Мои мысли тихие": рецензия на нашумевшую украинскую комедию Антонио ЛукичаРолик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Classics. Известно, что фильм снят по одноименной книге Чарльза Уилфорда. Действие разворачивается в Италии 1970-х годов. В главных ролях снимались Элизабет Дебики, Клас Банг, Мик Джаггер, Дональд Сазерленд. Известный музыкант Мик Джаггер исполнил роль арт-коллекционера. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. В прокат лента выйдет в марте 2020 года. Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера криминальной драмы «Его последнее желание».

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