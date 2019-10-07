Опубликован финальный трейлер второй части «Зомбиленда»
20:57, 07 октября 2019Кино и музыка
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К своим ролям возвращаются Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин.
Вышел новый трейлер сиквела "Зомбиленда" / Скриншот, Youtube, Sony Pictures Entertainment
Компания Sony Pictures опубликовала новый трейлер пост-апокалиптической комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
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Фильм станет прямым продолжением ленты «Добро пожаловать в Zомбилэнд», которая вышла около 10 лет назад. К своим ролям возвращаются Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин.
В сиквеле героям предстоит снова сразиться с ордами зомби, которые эволюционировали со времен первой части, и встретиться с другими пережившими зомби-апокалипсис людьми, попутно решая проблемы в своем коллективе.
В США фильм выйдет на экраны 18 октября.
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