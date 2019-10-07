Опубликован финальный трейлер второй части «Зомбиленда»

К своим ролям возвращаются Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин.

Компания Sony Pictures опубликовала новый трейлер пост-апокалиптической комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

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Фильм станет прямым продолжением ленты «Добро пожаловать в Zомбилэнд», которая вышла около 10 лет назад. К своим ролям возвращаются Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин.

В сиквеле героям предстоит снова сразиться с ордами зомби, которые эволюционировали со времен первой части, и встретиться с другими пережившими зомби-апокалипсис людьми, попутно решая проблемы в своем коллективе.

В США фильм выйдет на экраны 18 октября.

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