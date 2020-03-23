Бон Джови попросил фанатов написать стихи для его новой песни

Исполнитель перечислил ряд тем, на которые его поклонники могли бы написать слова.

Американский музыкант Джон Бон Джови начал работать над новой песней.

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На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видео, в котором попросил своих поклонников написать стихи для будущей песни. "Это непростые времена, с которыми мы имеем дело, но мы все вместе. Я написал один куплет. Напишите мне стихи. Давайте расскажем вашу историю", - говорится в посте музыканта.

Бон Джови также перечислил ряд тем, на которые люди могли бы написать стихи.

В США коронавирус подтвердили у клавишника и бэк-вокалиста группы Bon Jovi Дэвида Брайана. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. По его слвоам, он болеет уже неделю, его тест на коронавирус оказался позитивным. Результаты пришли 21 марта, но самоизолировался Брайан уже давно. Сейчас ему становится лучше.