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Бон Джови попросил фанатов написать стихи для его новой песни

15:07, 23 марта 2020
Кино и музыка
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Бон Джови также перечислил темы, на которые люди могли бы написать стихи \ instagram.com/jonbonjovi/

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На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видео, в котором попросил своих поклонников написать стихи для будущей песни. "Это непростые времена, с которыми мы имеем дело, но мы все вместе. Я написал один куплет. Напишите мне стихи. Давайте расскажем вашу историю", - говорится в посте музыканта.

Бон Джови также перечислил ряд тем, на которые люди могли бы написать стихи.

В США коронавирус подтвердили у клавишника и бэк-вокалиста группы Bon Jovi Дэвида Брайана. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. По его слвоам, он болеет уже неделю, его тест на коронавирус оказался позитивным. Результаты пришли 21 марта, но самоизолировался Брайан уже давно. Сейчас ему становится лучше.

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Теги: #песня#музыкант