Леди Гага отложила выход нового альбома

Также певице пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май.

Американская певица Леди Гага, которая ранее представила клип на песню Stupid Love, перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома под названием Chromatica на неопределенный срок.

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Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже, передает 112.ua.

В треклист войдут 16 песен, в том числе Stupid Love. В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".

Также певица вынуждена отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май. Леди Гага призналась, что планировала устроить секретное выступление на фестивале Coachella, который был перенесен с апреля на осень.