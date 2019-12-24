Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Рейтинг возглавил американский рэпер и продюсер Dr. Dre.

Авторитетное издание Forbes, недавно опубликовавшее рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, назвало самых богатых артистов десятилетия.

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В списке, опубликованном на официальном сайте издания, первую строчку занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre, который не выпускал альбомы с 2015 года и не гастролировал с начала тысячелетия. Однако как отмечается, ему удалось заработать $950 млн, потому что ему принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела компания Apple.

Вторую строчку в рейтинге заняла американская певица Тейлор Свифт с доходом $825 млн.

Замыкает тройку лидеров певица Бейонсе, которой ее неустанный труд принес $685 млн. А вот супруг звезды рэпер Jay Z оказался лишь на седьмой строчке с заработком $560 млн.

Легендарная группа U2 по итогам десятилетия занял четвертую строчку с доходом $675 млн.

А вот на пятом месте с заработком в $605 млн занял не менее известный рэпер Diddy, который недавно пышно отпраздновал свое 50-летие.

В десятку самых богатых также попали Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.