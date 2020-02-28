Леди Гага выпустила "инопланетный" клип на песню Stupid Love (видео)

Ролик полностью снят на iPhone 11 Pro.

Певица Леди Гага представила первый с 2017 года клип на сольную песню Stupid Love.

Ролик она опубликовала в своем Instagram и на YouTube-канале.

Читайте такжеЛеди Гага в полупрозрачном платье и с розовыми волосами вывела в свет нового парня (фото)Песня войдет в шестой студийный альбом певицы LG6. По мнению музыкальных критиков, она похожа на ранние хиты Гаги – Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

Отмечается, что клип снят полностью на iPhone 11 Pro, его режиссером выступил Дэниел Аскилл.

В ролике певица и ее балет появляются в футуристических костюмах, а действие происходит на другой планете.

По сюжету клипа двое мужчин дерутся в инопланетной пустыне, а Леди Гага с розовыми волосами пытается прекратить эту борьбу, танцуя с разными «племенами» этой вымышленной планеты. Используя силу разума, она поднимает людей вверх и бросает их на землю.

Известно, что саму песню артистка представила еще в январе, а клип – только сейчас. Леди Гага записала этот трек вместе с певцом и продюсером Максом Мартином. Она признается, что до этого всегда работала одна, и ей непривычно было создавать новую музыку с кем‑то еще.

Ранее УНИАН сообщал, как Леди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании.