Появился трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби"
11:50, 24 марта 2020Кино и музыка
67 0
В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой.
В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби \ скриншот с видео
Netflix представил первый трейлер анимационного фильма "Семья Уиллоби" (The Willoughbys).
Читайте такжеNetflix запустил функцию топ-10 самых популярных проектов
В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Однако в один момент все идет не так, как они планировали. По ходу дела они узнают истинное значение семьи.
Премьера мультфильма намечена на 22 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter