Появился трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби"

В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой.

Netflix представил первый трейлер анимационного фильма "Семья Уиллоби" (The Willoughbys). Читайте такжеNetflix запустил функцию топ-10 самых популярных проектов В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Однако в один момент все идет не так, как они планировали. По ходу дела они узнают истинное значение семьи. Премьера мультфильма намечена на 22 апреля.

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