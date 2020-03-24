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Появился трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби"

11:50, 24 марта 2020
Кино и музыка
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В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби \ скриншот с видео

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В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Однако в один момент все идет не так, как они планировали. По ходу дела они узнают истинное значение семьи.

Премьера мультфильма намечена на 22 апреля.

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Теги: #мультфильм#сериалы Netflix