Netflix запустил функцию топ-10 самых популярных проектов

Рейтинг обновляется ежедневно и показывает 10 самых популярных фильмов и сериалов отдельно для каждой страны.

Netflix запустил новую функцию для своих подписчиков - топ-10 самых просматриваемых проектов.

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Рейтинг обновляется ежедневно и показывает 10 самых популярных фильмов и 10 сериалов отдельно для каждой страны. У шоу, которые входят в рейтинги, на постере справа появилась надпись "Топ-10", сообщает deadline.

Работа функции уже была протестирована в Великобритании и Мексике, где ее положительно оценили пользователи. А в настоящее время Netflix внедряет ее в США и во всем мире, поэтому скоро Топ-10 станет доступен и в других странах.