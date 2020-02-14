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Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Странных дел" и успел заспойлерить (видео)

17:20, 14 февраля 2020
Кино и музыка
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Видео появилось на официальном канале Netflix 14 февраля.

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Как и предполагали обозреватели, сюжетная ветка нового сезона «Странных дел» выйдет за пределы американского городка Хокинз, где происходили фантастические события предыдущих трех сезонов.

В то же время сценаристы решили продолжить тему коммунистов 1980-х и уже в трейлере показали целую группу советских пленников с надзирателями. 50-я секундная сцена происходит на фоне густого леса и сильного снегопада под звуки русской песни. Сам же ролик сервис иронично подписал: "From Russia with love...".

Стоит отметить, что уже на 40-й секунде появляется один из главных героев, который в третьем сезоне умер – коп Джим Хоппер. Таким образом, Netflix заспойлерил одно из самых противоречивых предположений. Ведь сразу по окончанию предыдущего сезона сериала кое-кто из звезд и съемочной группы намекал на «воскресение» фаворита. Тогда как фанаты предположили, что Хоппера заменят на кого-то другого.

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Теги: #сериал#трейлер