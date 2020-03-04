Alyona Alyona записала саундтрек к спортивной драме "Пульс" (видео)

Фильм посвящен реальной истории легкоатлетки Оксаны Ботурчук.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona записала саундтрек к спортивной драме «Пульс». Песня называется «GO!».

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«Рада представить вам мой саундтрек к фильму. История Оксаны очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все невзгоды и оставаться при этом человеком – замечательный сюжет, замечательный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь быть частью этого!» – написала она.

Фильм «Пульс» посвящен реальной истории легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Девушка мечтала попасть на Олимпиаду, но в результате аварии получила тяжелые травмы и практически потеряла зрение. Это история о борьбе, мечте и непреодолимом желании добиться своих целей.

Ранее УНИАН сообщал, как Alyona Alyona посвятила песню 15-летнему харьковчанину.