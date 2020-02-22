"Когда хоронят молодых": Alyona Alyona посвятила песню 15-летнему харьковчанину
Украинская реперша Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", который уже успел тронуть сеть. Артистка призналась, что на написание песни ее вдохновила история 15-летнего Дани Дидика, который погиб во время мирного шествия в Харькове.
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Трагедия произошла 22 февраля 2015 года, когда в центре Харькова отмечали годовщину Революции Достоинства. Во время шествия Даниил Дидик был в числе активистов, которые "держали в колонне периметр": ребята охраняли людей внутри, так кака полицейского кордона было мало. Во главе колонны взорвался боеприпас, который унес жизни четырех человек. Самым молодым из них был 15-летний Даниил Дидик. Сейчас его именем называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом украинском подростке. Присоединилась и реперша Alyona Alyona.
"Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи", – поделилась Alyona Alyona.
В день пятой годовщины трагедии певица презентовала особую песню под названием "Коли ховають молодих". Alyona Alyona посвятила ее Дане Дидику и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.
"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – добавила она.
Слушайте новую песню Alyona Alyona - "Коли ховають молодих": аудио
Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": текст песни
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя – відбиток із літер на муці
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя – відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гавайях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо замирає
Вони сягли небес і тепер їх вже не має
З собою забирають сподівання, надії матерів
А когось вдова чекає при надії у дворі
Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг
Говорити щось погане про них – гріх
Вони хотіли жити би ще, хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а отих нема ніде
Тільки літери, вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення – юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Молодих, молодих
(Молодих, молодих)
Коли ховають молодих
(Жити би ще)
Молодих, молодих
(Ховають, ховають)
Всі бажання, мрії, сподівання – в яму
На сімейнім дереві гілки – в'януть
Лінія життя має в кінці – прямо
Піднімаю очі до гори – гляну
Чергова підніжка, ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка, а слова мов дріжжі
Виростуть і стануть селами й містами
Тим словесний танець, кого нема з нами
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла – то насіння
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла – то насіння
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих