"Когда хоронят молодых": Alyona Alyona посвятила песню 15-летнему харьковчанину

15-летний Даниил Дидик погиб во время мирного шествия в Харькове. Трагедия произошла 22 февраля 2015 года, когда в центре города отмечали годовщину Революции Достоинства.

Украинская реперша Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", который уже успел тронуть сеть. Артистка призналась, что на написание песни ее вдохновила история 15-летнего Дани Дидика, который погиб во время мирного шествия в Харькове.

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Трагедия произошла 22 февраля 2015 года, когда в центре Харькова отмечали годовщину Революции Достоинства. Во время шествия Даниил Дидик был в числе активистов, которые "держали в колонне периметр": ребята охраняли людей внутри, так кака полицейского кордона было мало. Во главе колонны взорвался боеприпас, который унес жизни четырех человек. Самым молодым из них был 15-летний Даниил Дидик. Сейчас его именем называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом украинском подростке. Присоединилась и реперша Alyona Alyona.

"Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи", – поделилась Alyona Alyona.

В день пятой годовщины трагедии певица презентовала особую песню под названием "Коли ховають молодих". Alyona Alyona посвятила ее Дане Дидику и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.

"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – добавила она.

Слушайте новую песню Alyona Alyona - "Коли ховають молодих": аудио

Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": текст песни

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гавайях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо замирає

Вони сягли небес і тепер їх вже не має

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них – гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а отих нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення – юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Молодих, молодих

(Молодих, молодих)

Коли ховають молодих

(Жити би ще)

Молодих, молодих

(Ховають, ховають)

Всі бажання, мрії, сподівання – в яму

На сімейнім дереві гілки – в'януть

Лінія життя має в кінці – прямо

Піднімаю очі до гори – гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжжі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих