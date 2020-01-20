Появился трейлер сериала "Фанатик"

Премьера сериала состоится на платформе Hulu 14 февраля 2020 года.

Стриминговая платформа Hulu опубликовала первый трейлер сериала "Фанатик", который снят по одноименному роману британского писателя Ника Хорнби 1995 года.

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По сюжету владелица музыкального магазина Роб пытается разобраться со своей жизнью. Для этого девушка анализирует все свои предыдущие отношения с точки зрения музыки, передает 112.ua.

Главную роль в сериале играет Зои Кравиц, которая также появится в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза. В фильме также снималась украинская актриса Иванна Сахно.

Премьера сериала состоится на платформе Hulu 14 февраля 2020 года.

Добавим, что это уже не первая экранизация "Фанатика" - в 2000 году вышел полнометражный фильм режиссера Стивена Фрирза с Джоном Кьюсаком в главной роли.