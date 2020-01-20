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Появился трейлер сериала "Фанатик"

16:39, 20 января 2020
Кино и музыка
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Главную роль в сериале играет Зои Кравиц \ скриншот с видео

Стриминговая платформа Hulu опубликовала первый трейлер сериала "Фанатик", который снят по одноименному роману британского писателя Ника Хорнби 1995 года.

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По сюжету владелица музыкального магазина Роб пытается разобраться со своей жизнью. Для этого девушка анализирует все свои предыдущие отношения с точки зрения музыки, передает 112.ua.

Главную роль в сериале играет Зои Кравиц, которая также появится в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза. В фильме также снималась украинская актриса Иванна Сахно.

Премьера сериала состоится на платформе Hulu 14 февраля 2020 года.

Добавим, что это уже не первая экранизация "Фанатика" - в 2000 году вышел полнометражный фильм режиссера Стивена Фрирза с Джоном Кьюсаком в главной роли.

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Теги: #фильм#трейлер