Режиссер "Великого Гэтсби" займется экранизацией "Мастера и Маргариты"

Пока неизвестно, когда начнутся съемки фильма, также не назван актерский состав и дата выхода картины.

Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

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На данный момент неизвестно, займется ли сам Лурман постановкой картины или будет лишь продюсировать ее, передает 112.uа со ссылкой на Deadline.

"На протяжении почти 20 лет у меня была очень тесная связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно искал способ получить права на экранизацию этой необычной книги. И я очень рад, что наконец-то могу интерпретировать эту новаторскую работу", - отметил Лурман.

Пока неизвестно, когда начнется производство фильма, также нет актерского состава и даты выхода.

Фантастико-философский роман Булгакова впервые был опубликован в 1966 году и является одним из литературных шедевров прошлого века и любим миллионами читателей по всему миру.