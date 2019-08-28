Вышел финальный трейлер "Джокера" (видео)
21:31, 28 августа 2019Кино и музыка
33 0
В американский прокат фильм выйдет 4 октября.
Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс / скриншот из фильма
На Youtube-канале Warner Bros. Pictures опубликован финальный трейлер фильма «Джокер», посвященного культовому суперзлодею комиксов DC.
Читайте такжеВышел новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" (видео)
Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем.
Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, известный по таким работам, как «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами», «Старски и Хатч». Помимо Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.
Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.
В американский прокат фильм выйдет 4 октября.
Как сообщал УНИАН, Warner Bros. UK опубликовала финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter