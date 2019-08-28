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Вышел финальный трейлер "Джокера" (видео)

21:31, 28 августа 2019
Кино и музыка
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Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс / скриншот из фильма

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Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем.

Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, известный по таким работам, как «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами», «Старски и Хатч». Помимо Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.

Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.

В американский прокат фильм выйдет 4 октября.

Как сообщал УНИАН, Warner Bros. UK опубликовала финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".

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Теги: #фильмы