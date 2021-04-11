Этот великий церковный праздник посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье - такое народное название имеет большой церковный праздник Вход Господень в Иерусалим. В православии он входит в число двунадесятых праздников.

Вербное воскресенье в 2021 году - дата

Праздник относится к переходящим, то есть ежегодно отмечается в разные даты. Его дата зависит от дня празднования Пасхи. Традиционно он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Светлого Христова Воскресения.

В 2021 году этот православный праздник выпадает на 25 апреля.

Что празднуют в Вербное воскресенье: история

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаПраздник посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Произошло это после того, как Христос воскресил праведного Лазаря и слухи об донном чуде распространились по многим городам.

В Писании сказано, что Иисус въезжал в город верхом на осле. Много людей вышли его встречать, они осыпали путь Христа цветами, пальмовыми ветвями и клали у его ног одежду. Так встречали только царей. Но Иисус шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть во имя искупления грехов человечества.

Обычаи и традиции Вербного воскресенья

Подготовка к празднику начинается за несколько дней. Люди срезают веточки вербы и ставят дома в воду, чтобы они распустились. Именно ими заменили пальмовые ветви в тех странах, где пальма не растет. Это единственное дерево, которое распускается ранней весной. К тому же у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь.

Празднование Вербного Воскресенья начинается вечером в субботу. В церквях проходят богослужения и освящение вербы. Эти ветки принято хранить дома круглый год. Люди верят, что освященная верба имеет большую защитную силу.

Существует также интересный обычай, связанный с вербовыми веточками. Так, люди слегка бьют друг друга этими ветками и приговаривают: "Не я бью – верба бьет, отныне через неделю Пасха" или "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля". Таким образом христиане напоминают друг другу о приближении Пасхи и желают близкому человеку здоровья и благополучия.

Приметы и поверья на Вербное воскресенье

Если на Вербное воскресенье хорошая погода – будет хороший урожай фруктов.

Ветрено в этот праздничный день – к прохладному лету.

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Чтобы дома был достаток и благополучие, в этот день нужно посадить или пересадить комнатный цветок. Если он будет хорошо расти, то следует ожидать прибыли, а если завянет – готовиться к убыткам.

Если девушка хочет в ближайшем году выйти замуж, то ей необходимо до рассвета наломать веток на молодой иве, положить их у постели и весь день думать о любимом человеке.

Перед началом важного дела следует съесть несколько почек ивы, припасенной в Вербное Воскресенье, – это поможет привлечь удачу.

Чтобы получить хороший урожай, началом сезона полевых работ следует воткнуть в землю веточки вербы.

Робким и несмелым людям в Вербное воскресенье, придя из церкви, следует вбить в стену колышек из освященной ветки вербы – она поможет избавиться от страхов, трусости и нерешительности.

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Автор: Алина Вишневская