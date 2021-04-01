Праздник посвящен последнему чуду Иисуса Христа перед его истязанием и распятием.

Лазарева суббота – христианский праздник, установленный в память о библейском чуде Воскресения Иисусом Христом праведного Лазаря.

Когда Лазарева суббота 2021 - дата

Лазарева суббота является переходным праздником и каждый год его дата меняется, в зависимости от дня Пасхи. Отмечается она на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья, либо праздника Входа Господня в Иерусалим.

Поскольку Вербное воскресенье в этом году празднуется 25 апреля, соответственно, Лазарева суббота приходится на 24 апреля.

События Лазаревой субботы

Воскресение Лазаря – последнее великое чудо Иисуса Христа, совершенное им при жизни. События того дня описывает евангелист Иоанн. Согласно ему, праведный Лазарь жил в селении неподалеку от Иерусалима под названием Вифания. Иисус считал его другом и часто посещал семью праведника.

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеЛазарь умер от серьезного недуга за 4 дня до прихода Спасителя. Покойного похоронили в пещере. Узнав об этом, Христос отправился к месту погребения.

Иисус велел отвалить камень от пещеры, в которой похоронили Лазаря. Затем он произнес фразу: "Лазарь, выйди вон". Умерший тут же встал и вышел из своего погребения. Весть о воскресении быстро распространилась по всей Иудее.

Въезжая после этого в Иерусалим на небольшом осле, Иисуса Христа встречали как царя, который оказался сильнее смерти и победил ее. Именно после чудесного воскрешения Лазаря первосвященники решили уничтожить Иисуса.

Воскресший праведный Лазарь прожил еще 30 лет, проповедуя слово Божие.

Как принято отмечать Лазареву субботу

В Лазареву субботу православные идут в церковь, где по желанию причащаются. Священнослужители же меняют темные одеяния на праздничные.

Во время церковной службы верующие просят Бога об исполнении желаний, а также исцелении близких от душевных и физических болезней. Если нет возможности сходить в храм, то молятся дома.

В этот день принято ломать веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящают в церкви. В народе по этому поводу говорили: "Святой Лазарь за вербой лазил". Освященной иве приписывают различные магические и целебные свойства. Ее хранят дома за иконами в течение года.

По случаю праздника разрешаются определенные послабления в соблюдении Великого поста - можно употреблять икру, растительное масло и красное вино.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Поскольку праздник приходится на Великий пост, его не рекомендовано пышно и громко отмечать.

Как и в любой большой церковный праздник, нельзя в этот день заниматься домашними делами и сельскохозяйственными работами. Не стоит вспоминать покойников и ходить на кладбища. Недопустимо в этот праздник ссориться и желать зла.

Приметы на Лазареву субботу

Вокруг Лазаревой субботы сформировался ряд народных примет. В этот день люди пытались предсказать погоду и то, каким будет будущий урожай. Вот некоторые самые известные из них:

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцесли в эту субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий – значит, новых холодов не предвидится;

в церкви нужно освятить семена (обязательно горох), тогда они рано взойдут и будет хороший урожай;

чтобы было хорошее здоровье, нужно прочитать молитву и попросить об этом Господа, однако нельзя просить материальные блага – можно разгневать Спасителя;

если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным и радостным;

если девушка хочет выйти замуж, ей нужно примерить свадебное платье и предстать в нем перед близкими.

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Автор: Алина Вишневская