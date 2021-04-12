В исламе месяц Рамадан – это время сосредоточения на вере и соблюдения строгого поста.

Сегодня с заходом солнца у мусульман начнется священный месяц Рамадан, на протяжении которого предписано соблюдать строгий пост. Рамадан - это девятый месяц исламского календаря. Поститься также будут мусульмане Украины. Ежегодно его дата определяется по лунному календарю, а длится он 30 дней. В 2021 году пост длится до 12 мая, а 13 мая мусульмане отмечают важный праздник Ураза-байрам.

Религиозный смысл Рамадана

Хотя пост в Рамадан является очень строгим, мусульмане встречают его с радостью и благодарностью. По мусульманским верованиям, в этот месяц пророк Мохаммед открыл первые стихи Корана. В Рамадан мусульмане проходят духовное очищение и подтверждают силу своей веры. Все ограничения поста нужно принимать с готовностью и благим намерением.

Что запрещено и разрешено в Рамадан

В этот месяц устанавливается полный запрет на употребление еды и воды в светлое время суток - от рассвета до заката Солнца. Точное ежедневное расписание начала и конца поста для каждого региона можно найти в интернете. Также в дневное время суток запрещено курить и иметь интимные отношения. В ночное время ограничения снимаются.

Во время Рамадана мусульмане едят дважды в день - до рассвета (сухур) и после заката (ифтар). На протяжении дня мусульмане регулярно молятся и читают Коран. Если по каким-то причинам верующий не может держать пост - он должен восполнить пропущенные дни по завершению Рамадана.

Кто может не поститься

Пост разрешено не соблюдать всем несовершеннолетним, а также беременным женщинам и людям с душевными расстройствами. Также в Рамадан могут не поститься болеющие люди, кормящие женщины и путешественники, но им нужно восполнить пропущенные дни позднее.

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Автор: Екатерина Пулатова