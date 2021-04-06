Рамадан - священный мусульманский пост, во время которого нельзя есть и пить от заката до рассвета.

Рамадан - это девятый из двенадцати месяцев исламского лунного календаря, в который устанавливается строгий пост для всех мусульман. Это главнейший праздник в исламе, ведь именно с ним связывают историю написания Корана. Рамадан считается одним из пяти столбов ислама. В это время верующие не просто отказываются от еды и воды днём, но также занимаются духовным воспитанием и добрыми делами.

Дата Рамадана в 2021 году

Ежегодно дата начала и конца Рамадана определяется по лунному календарю. Начнется священный месяц 13 апреля на рассвете Солнца, а закончится на закате 12 мая.

Что разрешено и запрещено в Рамадан для мусульман

В течение всего месяца для мусульман действует полный запрет на употребление еды и воды от восхода и до заката солнца. Начало и конец дня определяются отдельно для каждого региона. После заката мусульмане собираются в семейном кругу на ифтар - вечерний прием пищи. А перед рассветом и утренней молитвой проводят сухур - утреннюю трапезу.

Во время поста также нельзя развлекаться, поддаваться вредным привычкам, иметь супружескую близость в светлое время суток. В течение дня мусульмане усердно молятся, читают Коран и ният - намерение совершить пост. Также очень важно совершать благие дела, подавать милостыню.

Смысл поста в Рамадан - духовное очищение и демонстрация своей веры в Аллаха. Очень важно принять все ограничения с искренностью и радостью. Пост разрешено не соблюдать несовершеннолетним, беременным и недавно родившим женщинам, людям с тяжелой болезнью, а также путешественникам. Если мусульманин пропустил пост по уважительной причине, то должен соблюсти его позднее.

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Автор: Екатерина Пулатова