Почему на Проводы Масленицы нельзя грустить и резать блины ножом.

В последний день масленичной недели, который называется Проводы Масленицы, традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, а еще сжигают чучело. УНИАН рассказывает, в чем смысл этого дня, а также о других традициях и запретах.

Ранее мы рассказывали, когда Чистый понедельник 2023 и что это за день.

Какого числа Проводы зимы в 2023 году

Масленица 2023 отмечается с 20 по 26 февраля. Последний день, 26 февраля, называется Проводы Масленицы или Проводы зимы. В старину они сопровождались народными гуляниями с частушками, плясками и хороводами, а также различными играми - например, брали снежный городок или устраивали кулачные бои. Некоторые традиции дошли и до наших дней.

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Как отмечают Проводы зимы - традиции дня и что нельзя делать

Сейчас на Проводы Масленицы, как и раньше, принято устраивать гуляния на свежем воздухе и, конечно, есть блины. Но центральным обрядом Масленицы являются не игры. В последний день празднований сжигают чучело зимы - это символизирует прощание с холодами, а также всем плохим, что происходило за год. В этом и заключается главный смысл праздника.

Также в этот день ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных, а еще накануне Великого поста следовало простить всех и попросить прощение самому - этот день также называют Прощеное воскресенье.

Отмечая Проводы Масленицы, важно соблюдать некоторые ограничения:

нельзя есть мясо, как и всю предыдущую неделю;

нельзя грустить и унывать - навлечешь на себя неприятности;

нельзя отказывать в помощи;

нельзя ругаться и сквернословить;

нельзя резать блины ножом - считается плохой приметой.

Также на Проводы Масленицы принято дарить блины собственного приготовления - например, золотистые блины на молоке или тонкие блины на воде, нежные блины с творогом в духовке или соленый блинный торт закусочный. В старину с ними ходили друг к другу в гости, приглашают на них и сейчас.

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