Почему в Прощеное воскресенье нужно просить прощения и что будет, если не простить.

Прощеное воскресенье - последний день масленичной недели перед Великим постом. В этот день храмах совершается чин прощения: во время службы духовенство и миряне просят друг у друга прощение. Это стало народной традицией - в день, который назвали Прощеным воскресеньем, принято просить прощения.

Ранее мы рассказывали, когда будет Чистый понедельник 2023 и что нужно делать в этот день.

Прощеное воскресенье 2023 - дата

У Прощеного воскресенья нет четкой даты - она зависит от начала Великого поста, то есть, это последний день перед постом. В 2023 году Прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля.

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Прощеное воскресенье - зачем просить прощения

Прощеное воскресенье - это своего рода проверка перед Великим постом: готов ли человек работать над собой, легко ли ему очистить душу и сердце, простить других и самому попросить прощения. Если это дается просто, значит и во время поста человек не будет "пожирать" других. Если простить тяжело - значит, нужно поработать со своей гордыней.

Что нужно говорить в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нужно родным, близким, знакомым сказать: "Прости меня!". А в ответ услышать: "Бог простит, и я прощаю". Лучше всего просить прощение при личной встрече. Если такой возможности нет, можно позвонить или написать.

Что будет, если не простить в Прощеное воскресенье

Бывают ситуации, когда в Прощеное воскресенье человека не хотят простить. В этом случае нежелание отпустить обиду остается на совести отказавшего: считается, что просящий облегчает душу, а другой - принимает вес обиды в двукратном размере. Другими словами, если не простить ближнего за грехи, то и нечего надеяться на прощение своих Господом.

Прощеное воскресенье - что можно и нельзя делать

В Прощеное воскресенье есть свои традиции и запреты.

В этот день нужно:

просить прощения у близких;

простить человека;

подать милостыню и сделать какое-то доброе дело;

помолиться;

провести день с родными и близкими.

Нельзя в Прощеное воскресенье:

сквернословить и ругаться;

венчаться;

работать;

лгать.

Также в Прощеное воскресенье нужно мысленно попросить прощения у тех, с кем сейчас нет связи, или кого уже нет среди нас - нужно вспомнить человека, помолиться и попросить прощения от всего сердца.

Прощеное воскресенье - открытки

В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды и ссоры останутся в прошлом! Простите за все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры. И да простит Вас Бог!

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Я прошу прощения у тебя за все проступки, которые тебя оскорбили или разочаровали. Дарую тебе свое прощение и прошу Бога, чтобы он тоже простил тебя. Пусть Бог оберегает нас от ошибок и бед, дарит здоровье и довольство. Пусть ангелы освещают жизненный путь ярким светом!

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Прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано, не подумав. Пусть то, что так угнетало сердце, освободит мысли и облегчит душу. Ведь прощая других, мы находим прощение сами.

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С Прощенным воскресеньем поздравляю! Прошу прощения за поступки, которые могли тебя оскорбить или разочаровать. И тебе дарю свое прощение. Пусть Господь оберегает от бед и дает свою защиту.

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