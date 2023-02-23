Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Эта дата разная для каждого года, а название праздника происходит от стремления провести начало поста в чистоте. УНИАН рассказывает о том, что нужно и что нельзя делать в Чистый понедельник и на какие приметы этого дня обращать внимание.
- Чистый понедельник - что означает
- Когда Чистый понедельник 2023 - дата праздника
- Чистый понедельник - традиции и что нужно делать
- Что нельзя делать в Чистый понедельник
- Приметы на Чистый понедельник
Ранее мы публиковали календарь питания на Великий пост 2023 по дням.
Чистый понедельник - что означает
Чистый понедельник - это не церковное название. Так этот день стали называть потому, что в первый день Великого поста (он, как правило, начинается в понедельник) полагалось очистить дом от духа Масленицы. Отсюда и пошло название праздника. Чистым называли не только понедельник, но и всю первую неделю Великого поста.
Когда Чистый понедельник 2023 - дата праздника
В 2023 году Чистый понедельник выпадает на 27 февраля, это первый день поста. В церкви Чистый понедельник начинается с вечера воскресенья, 26 февраля. После вечерней службы проводят особый чин прощения: священник дает прихожанам напутственное слово перед Великим постом и просит у них прощения. Далее все просят друг у друга прощения - таким образом в Великий пост входят с чистой душой.
Чистый понедельник - традиции и что нужно делать
В основе традиций Чистого понедельника - чистота внешняя и внутренняя, поэтому в этот день следует:
- сделать генеральную уборку: вымыть полы, поменять постельное белье, почистить посуду;
- принято купаться;
- усердно молиться, можно пойти в церковь.
- соблюдается очень строгий пост – желательно воздержаться от пищи, можно пить только воду и лишь только после заката позволяется съесть небольшое количество еды.
Это правило не касается тех, кому можно не поститься.
Что нельзя делать в Чистый понедельник
В этот день запрещено:
- отказывать другим в помощи - нужно выслушать, защитить, накормить и сделать для того, кто нуждается все, что в ваших силах;
- нельзя веселиться - нужно посвятить себя духовному и телесному очищению;
- нельзя ругаться и сквернословить;
- нельзя есть пищу, оставшуюся после Масленицы - ее отдают птицам и животным.
Также женщинам в Чистый понедельник запрещалось ходить по гостям - потому что дома было очень много хлопот.
Приметы на Чистый понедельник
Есть у этого праздника и интересные приметы:
- ясная погода - осенью будет хороший урожай;
- кто не выкупается в Чистый понедельник - прогневит Высшие силы;
- если выпал снег, нужно обязательно потоптать его - на счастье;
- если в этот день первым к вам в дом вошёл мужчина - год будет удачным;
- в Чистый понедельник легко бросить курить.
Также верили, что именно с Чистого понедельника начинается настоящая весна.