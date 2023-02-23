Почему в Чистый понедельник женщинам нельзя ходить в гости, а первым в дом должен войти мужчина.

Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Эта дата разная для каждого года, а название праздника происходит от стремления провести начало поста в чистоте. УНИАН рассказывает о том, что нужно и что нельзя делать в Чистый понедельник и на какие приметы этого дня обращать внимание.

Ранее мы публиковали календарь питания на Великий пост 2023 по дням.

Чистый понедельник - что означает

Чистый понедельник - это не церковное название. Так этот день стали называть потому, что в первый день Великого поста (он, как правило, начинается в понедельник) полагалось очистить дом от духа Масленицы. Отсюда и пошло название праздника. Чистым называли не только понедельник, но и всю первую неделю Великого поста.

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Когда Чистый понедельник 2023 - дата праздника

В 2023 году Чистый понедельник выпадает на 27 февраля, это первый день поста. В церкви Чистый понедельник начинается с вечера воскресенья, 26 февраля. После вечерней службы проводят особый чин прощения: священник дает прихожанам напутственное слово перед Великим постом и просит у них прощения. Далее все просят друг у друга прощения - таким образом в Великий пост входят с чистой душой.

Чистый понедельник - традиции и что нужно делать

В основе традиций Чистого понедельника - чистота внешняя и внутренняя, поэтому в этот день следует:

сделать генеральную уборку: вымыть полы, поменять постельное белье, почистить посуду;

принято купаться;

усердно молиться, можно пойти в церковь.

соблюдается очень строгий пост – желательно воздержаться от пищи, можно пить только воду и лишь только после заката позволяется съесть небольшое количество еды.

Это правило не касается тех, кому можно не поститься.

Что нельзя делать в Чистый понедельник

В этот день запрещено:

отказывать другим в помощи - нужно выслушать, защитить, накормить и сделать для того, кто нуждается все, что в ваших силах;

нельзя веселиться - нужно посвятить себя духовному и телесному очищению;

нельзя ругаться и сквернословить;

нельзя есть пищу, оставшуюся после Масленицы - ее отдают птицам и животным.

Также женщинам в Чистый понедельник запрещалось ходить по гостям - потому что дома было очень много хлопот.

Приметы на Чистый понедельник

Есть у этого праздника и интересные приметы:

ясная погода - осенью будет хороший урожай;

кто не выкупается в Чистый понедельник - прогневит Высшие силы;

если выпал снег, нужно обязательно потоптать его - на счастье;

если в этот день первым к вам в дом вошёл мужчина - год будет удачным;

в Чистый понедельник легко бросить курить.

Также верили, что именно с Чистого понедельника начинается настоящая весна.

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