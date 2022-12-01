В декабре украинцы отмечают несколько важных праздников, среди них День Вооруженных Сил Украины, День сухопутных войск Украины, Рождество Христово, День святого Николая 2022 и многие другие. УНИАН расскажет, сколько выходных в декабре 2022 и будут ли дополнительные.
Ранее мы составляли подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми важными церковными торжествами.
Какие есть праздники в декабре - полный перечень
Первый месяц зимы порадует нас большим количеством крупных и малых праздников:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день компьютерной грамотности
- 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров
- 4 декабря - День информатики
- 5 декабря - Всемирный день почв, День работников статистики
- 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря - День местного самоуправления в Украине
- 8 декабря - Всемирный день климата
- 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
- 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола
- 11 декабря - День благотворительности, Международный день танго
- 12 декабря - День сухопутных войск Украины
- 13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День скрипки
- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 15 декабря - День работников суда Украины
- 16 декабря - День мировой тишины и немоты
- 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
- 18 декабря - Международный день мигранта
- 19 декабря - День святого Николая, Международный день помощи бедным
- 20 декабря - Международный день солидарности людей
- 21 декабря - День глупостей, День рождения кроссворда
- 22 декабря - День энергетика
- 23 декабря - Всемирный день сноуборда
- 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря - Рождество Христово
- 26 декабря - День подарков
- 27 декабря - День вырезания снежинок
- 28 декабря - День календаря
- 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
- 30 декабря - День бекона и День пищевой соды в США
- 31 декабря - Последний день года
Что касается именно церковных праздников, то в декабре наиболее важных будет всего четыре: Введение во храм Пресвятой Богородицы, День святого апостола Андрея Первозванного, День святого Николая и Рождество Христово.
Как отдыхаем в декабре 2022 - выходные и сокращенные дни
Согласно части 1 статьи 53 Кодекса законов о труде Украины, перед праздничными днями рабочий день сокращается на 1 час вне зависимости от того, сколько дней человек работает - 5 или 6. Сейчас, во время военного положения, эта норма отменена - в канун праздников сокращенные рабочие дни и выходные не предусмотрены.
Таким образом получается, что рабочих дней в декабре будет 22, а выходных - 9.