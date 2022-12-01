Выходные и праздники в декабре 2023 / фото УНИАН

В декабре украинцы отмечают несколько важных праздников, среди них День Вооруженных Сил Украины, День сухопутных войск Украины, Рождество Христово, День святого Николая 2022 и многие другие. УНИАН расскажет, сколько выходных в декабре 2022 и будут ли дополнительные.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми важными церковными торжествами.

Какие есть праздники в декабре - полный перечень

Первый месяц зимы порадует нас большим количеством крупных и малых праздников:

Видео дня
  • 1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины
  • 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день компьютерной грамотности
  • 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров
  • 4 декабря - День информатики
  • 5 декабря - Всемирный день почв, День работников статистики
  • 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря - День местного самоуправления в Украине
  • 8 декабря - Всемирный день климата
  • 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
  • 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола
  • 11 декабря - День благотворительности, Международный день танго
  • 12 декабря - День сухопутных войск Украины
  • 13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День скрипки
  • 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 15 декабря - День работников суда Украины
  • 16 декабря - День мировой тишины и немоты
  • 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
  • 18 декабря - Международный день мигранта
  • 19 декабря - День святого Николая, Международный день помощи бедным
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей
  • 21 декабря - День глупостей, День рождения кроссворда
  • 22 декабря - День энергетика
  • 23 декабря - Всемирный день сноуборда
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
  • 25 декабря - Рождество Христово
  • 26 декабря - День подарков
  • 27 декабря - День вырезания снежинок
  • 28 декабря - День календаря
  • 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
  • 30 декабря - День бекона и День пищевой соды в США
  • 31 декабря - Последний день года

Что касается именно церковных праздников, то в декабре наиболее важных будет всего четыре: Введение во храм Пресвятой Богородицы, День святого апостола Андрея Первозванного, День святого Николая и Рождество Христово.

Как отдыхаем в декабре 2022 - выходные и сокращенные дни

Согласно части 1 статьи 53 Кодекса законов о труде Украины, перед праздничными днями рабочий день сокращается на 1 час вне зависимости от того, сколько дней человек работает - 5 или 6. Сейчас, во время военного положения, эта норма отменена - в канун праздников сокращенные рабочие дни и выходные не предусмотрены.

Таким образом получается, что рабочих дней в декабре будет 22, а выходных - 9. 

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