Подробный календарь праздников в декабре 2022 со всеми выходными днями - в материале УНИАН.

В декабре украинцы отмечают несколько важных праздников, среди них День Вооруженных Сил Украины, День сухопутных войск Украины, Рождество Христово, День святого Николая 2022 и многие другие. УНИАН расскажет, сколько выходных в декабре 2022 и будут ли дополнительные.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми важными церковными торжествами.

Какие есть праздники в декабре - полный перечень

Первый месяц зимы порадует нас большим количеством крупных и малых праздников:

Видео дня

1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день компьютерной грамотности

3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров

4 декабря - День информатики

5 декабря - Всемирный день почв, День работников статистики

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

7 декабря - День местного самоуправления в Украине

8 декабря - Всемирный день климата

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола

11 декабря - День благотворительности, Международный день танго

12 декабря - День сухопутных войск Украины

13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День скрипки

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря - День работников суда Украины

16 декабря - День мировой тишины и немоты

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигранта

19 декабря - День святого Николая , Международный день помощи бедным

, Международный день помощи бедным 20 декабря - Международный день солидарности людей

21 декабря - День глупостей, День рождения кроссворда

22 декабря - День энергетика

23 декабря - Всемирный день сноуборда

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество Христово

26 декабря - День подарков

27 декабря - День вырезания снежинок

28 декабря - День календаря

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

30 декабря - День бекона и День пищевой соды в США

31 декабря - Последний день года

Что касается именно церковных праздников, то в декабре наиболее важных будет всего четыре: Введение во храм Пресвятой Богородицы, День святого апостола Андрея Первозванного, День святого Николая и Рождество Христово.

Как отдыхаем в декабре 2022 - выходные и сокращенные дни

Согласно части 1 статьи 53 Кодекса законов о труде Украины, перед праздничными днями рабочий день сокращается на 1 час вне зависимости от того, сколько дней человек работает - 5 или 6. Сейчас, во время военного положения, эта норма отменена - в канун праздников сокращенные рабочие дни и выходные не предусмотрены.

Таким образом получается, что рабочих дней в декабре будет 22, а выходных - 9.

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