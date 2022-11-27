Православный календарь на декабрь 2022 / pixabay.com

В декабре православные верующие будут отмечать несколько важных праздников. Среди них Введение во Храм Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, Рождество Христово и другие. УНИАН составил подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми значимыми событиями месяца.

Православный календарь 2022 на каждый день в декабре

  • 1 декабря - День святых мучеников Платона и Романа;
  • 2 декабря - День пророка Авдия, мученика Варлаама;
  • 3 декабря - Преждеосвящение. Введение преподобного Григория Декаполита;
  • 4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря - апостола Филимона и тех, что с ним;
  • 6 декабря - святых епископов Амфилохия и Григория;
  • 7 декабря - великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;
  • 8 декабря - священномучеников Петра и Климента;
  • 9 декабря - преподобного Алипия Столпника;
  • 10 декабря - День памяти святого Иакова, Знамения Пресвятой Богородицы;
  • 11 декабря - преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
  • 12 декабря - мучеников Парамона и Филумена;
  • 13 декабря - апостола Андрея Первозванного;
  • 14 декабря - пророка Наума;
  • 15 декабря - пророка Аввакума;
  • 16 декабря - пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
  • 17 декабря - великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
  • 18 декабря - преподобного Саввы Освященного;
  • 19 декабря - Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
  • 20 декабря - День Амвросия Медиоланского;
  • 21 декабря - преподобного Патапия Фивского;
  • 22 декабря - Непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;
  • 23 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 24 декабря - преподобного Даниила Столпника;
  • 25 декабря - святого Спиридона, епископа Тримитийского, Рождество Христово (по григорианскому календарю);
  • 26 декабря - мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
  • 27 декабря - мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
  • 28 декабря - преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
  • 29 декабря - День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета;
  • 30 декабря - День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
  • 31 декабря - мученика Севастиана и других.

Также в декабре православные верующие будут соблюдать Рождественский пост 2022-2023, начало и конец его зависят от того, когда христианин отмечает Рождество Христово - 25 декабря или 7 января.

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