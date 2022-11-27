Какие большие церковные праздники в декабре встречают христиане - узнайте в материале УНИАН.

В декабре православные верующие будут отмечать несколько важных праздников. Среди них Введение во Храм Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, Рождество Христово и другие. УНИАН составил подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми значимыми событиями месяца.

Православный календарь 2022 на каждый день в декабре

1 декабря - День святых мучеников Платона и Романа;

2 декабря - День пророка Авдия, мученика Варлаама;

3 декабря - Преждеосвящение. Введение преподобного Григория Декаполита;

4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря - апостола Филимона и тех, что с ним;

6 декабря - святых епископов Амфилохия и Григория;

7 декабря - великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;

8 декабря - священномучеников Петра и Климента;

9 декабря - преподобного Алипия Столпника;

10 декабря - День памяти святого Иакова, Знамения Пресвятой Богородицы;

11 декабря - преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

12 декабря - мучеников Парамона и Филумена;

13 декабря - апостола Андрея Первозванного;

14 декабря - пророка Наума;

15 декабря - пророка Аввакума;

16 декабря - пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря - великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

18 декабря - преподобного Саввы Освященного;

19 декабря - Николая Чудотворца , архиепископа Мир Ликийских;

, архиепископа Мир Ликийских; 20 декабря - День Амвросия Медиоланского;

21 декабря - преподобного Патапия Фивского;

22 декабря - Непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;

23 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

24 декабря - преподобного Даниила Столпника;

25 декабря - святого Спиридона, епископа Тримитийского, Рождество Христово (по григорианскому календарю);

- святого Спиридона, епископа Тримитийского, (по григорианскому календарю); 26 декабря - мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

27 декабря - мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

28 декабря - преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

29 декабря - День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета;

30 декабря - День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

31 декабря - мученика Севастиана и других.

Также в декабре православные верующие будут соблюдать Рождественский пост 2022-2023, начало и конец его зависят от того, когда христианин отмечает Рождество Христово - 25 декабря или 7 января.

Вас также могут заинтересовать новости: