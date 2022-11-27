В декабре православные верующие будут отмечать несколько важных праздников. Среди них Введение во Храм Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, Рождество Христово и другие. УНИАН составил подробный православный календарь на декабрь 2022 со всеми значимыми событиями месяца.
Православный календарь 2022 на каждый день в декабре
- 1 декабря - День святых мучеников Платона и Романа;
- 2 декабря - День пророка Авдия, мученика Варлаама;
- 3 декабря - Преждеосвящение. Введение преподобного Григория Декаполита;
- 4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря - апостола Филимона и тех, что с ним;
- 6 декабря - святых епископов Амфилохия и Григория;
- 7 декабря - великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;
- 8 декабря - священномучеников Петра и Климента;
- 9 декабря - преподобного Алипия Столпника;
- 10 декабря - День памяти святого Иакова, Знамения Пресвятой Богородицы;
- 11 декабря - преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
- 12 декабря - мучеников Парамона и Филумена;
- 13 декабря - апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря - пророка Наума;
- 15 декабря - пророка Аввакума;
- 16 декабря - пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
- 17 декабря - великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
- 18 декабря - преподобного Саввы Освященного;
- 19 декабря - Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 20 декабря - День Амвросия Медиоланского;
- 21 декабря - преподобного Патапия Фивского;
- 22 декабря - Непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;
- 23 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 24 декабря - преподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря - святого Спиридона, епископа Тримитийского, Рождество Христово (по григорианскому календарю);
- 26 декабря - мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
- 27 декабря - мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 28 декабря - преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
- 29 декабря - День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета;
- 30 декабря - День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
- 31 декабря - мученика Севастиана и других.
Также в декабре православные верующие будут соблюдать Рождественский пост 2022-2023, начало и конец его зависят от того, когда христианин отмечает Рождество Христово - 25 декабря или 7 января.