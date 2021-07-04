Святой Иулиан был сыном сенатора-язычника и матери-христианки. Когда отец умер, мать забрала Иулиана, переехала с ним в другой город и воспитала в христианских традициях.
В день совершеннолетия Иулиан был схвачен противниками православия и доставлен к императору. Ни уговорами, ни обещаниями, ни пытками язычникам не удалось заставить юношу отречься от Христа. Целый год его водили по городу, то и дело подвергая издевательствам, затем бросили в темницу. Мать всё это время следовала за ним, молилась и просила сына быть сильным в своей вере.
Читайте такжеНачался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьПредстав перед правителем, который решил, что женщина убедила Иулиана, парень снова обличил языческих идолов, а мать исповедовала себя христианкой. Император приказал отрубить ей ступни за то, что она следовала за сыном. Иулиана постигла более страшная участь - его связали, посадили в мешок, засыпали внутрь песок и запустили гадов. Мешок завязали и бросили в море. Тело мученика волнами вынесло на берег около Александрии, где его и похоронила неравнодушная христианка.
Народный праздник 4 июля
Наши предки эту дату отметили, как Ульянов день. Согласно первой версии, святого в народе прозвали Ульяном. Но вторая версия интереснее.
Поверье гласит, что жили когда-то двое влюбленных - Ульян и Ульяна. Договорились они о встрече на лугу. Ульян пришел к часу, а вот Ульяна, забыв о времени, сидела у реки и любовалась водами. Ульян пошел к реке, а девушка в это время побежала на луг. Так они разминулись и больше никогда не встретились.
Приметы 4 июля
- Растения поразила мучнистая роса - боритесь с нею сегодня же;
- Гром на Ульянов день - долго будет ненастная погода;
- 4 июля прошел дождь и на улице душно - к дождю вечером;
- Засохла липа во дворе - семью ждет беда;
- Цветы липы, собранные 4 июля - целебные;
- Сон с 3 на 4 июля - вещий.
Что можно делать 4 июля
Отличный день, чтобы собрать липу и делать из нее чай. Наши пращуры в этот день тоже собирали цветки и варили из них отвары, которые обладали чудесными бактерицидными и жаропонижающими свойствами.
Что сегодня нельзя делать
- Рубить липу;
- Ссориться и затевать споры;
- Расставаться с любимыми.
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