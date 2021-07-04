Сегодня православные верующие чтят память мученика Иулиана. В народе этот праздник прозвали "‎Ульянов день"‎.

Святой Иулиан был сыном сенатора-язычника и матери-христианки. Когда отец умер, мать забрала Иулиана, переехала с ним в другой город и воспитала в христианских традициях.

В день совершеннолетия Иулиан был схвачен противниками православия и доставлен к императору. Ни уговорами, ни обещаниями, ни пытками язычникам не удалось заставить юношу отречься от Христа. Целый год его водили по городу, то и дело подвергая издевательствам, затем бросили в темницу. Мать всё это время следовала за ним, молилась и просила сына быть сильным в своей вере.

Читайте такжеНачался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьПредстав перед правителем, который решил, что женщина убедила Иулиана, парень снова обличил языческих идолов, а мать исповедовала себя христианкой. Император приказал отрубить ей ступни за то, что она следовала за сыном. Иулиана постигла более страшная участь - его связали, посадили в мешок, засыпали внутрь песок и запустили гадов. Мешок завязали и бросили в море. Тело мученика волнами вынесло на берег около Александрии, где его и похоронила неравнодушная христианка.

Народный праздник 4 июля

Поверье гласит, что жили когда-то двое влюбленных - Ульян и Ульяна. Договорились они о встрече на лугу. Ульян пришел к часу, а вот Ульяна, забыв о времени, сидела у реки и любовалась водами. Ульян пошел к реке, а девушка в это время побежала на луг. Так они разминулись и больше никогда не встретились.

Приметы 4 июля

Растения поразила мучнистая роса - боритесь с нею сегодня же;

Гром на Ульянов день - долго будет ненастная погода;

4 июля прошел дождь и на улице душно - к дождю вечером;

Засохла липа во дворе - семью ждет беда;

Цветы липы, собранные 4 июля - целебные;

Сон с 3 на 4 июля - вещий.

Что можно делать 4 июля

Отличный день, чтобы собрать липу и делать из нее чай. Наши пращуры в этот день тоже собирали цветки и варили из них отвары, которые обладали чудесными бактерицидными и жаропонижающими свойствами.

Что сегодня нельзя делать

Рубить липу;

Ссориться и затевать споры;

Расставаться с любимыми.

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Автор: Кристина Кащавцева