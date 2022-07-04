Народный праздник 4 июля / фото Kanenori, Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 4 июля в честь мученика Иулиана Тарсянина. К этой дате зацветала липа, которая считается эффективным средством от простуды, ангины, болезней кишечника и стоматита.

В день святого Ульяна сеяли позднюю редиску, обрабатывали огород от вредителей, собирали урожай чеснока. Девушки в эту дату делают отворот от назойливого поклонника. Для этого его имя пишут на бумаге, сжигают и развеивают пепел по ветру.

Что нельзя делать 4 июля

  1. Сегодня нельзя заниматься экстремальными видами спорта.
  2. Нельзя ничему одалживать другим людям и самим брать в долг.
  3. В эту дату не стоит начинать новых дел. Такие начинания, скорее всего, будут трудным и закончатся неудачей.

Приметы погоды 4 июля

  • Темные облака предвещают ненастье.
  • Радуга на востоке - к хорошей погоде.
  • Если на камнях появилась роса, то скоро пойдут дожди.
  • Водяные линии утром закрывают цветки - к дождю во второй половине дня.
  • Если прогремел гром, то непогода растянется на несколько дней.

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