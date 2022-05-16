Сколько дней празднуется Троица и как ее отмечают христиане - узнайте в материале УНИАН.

Троица - один из самых важных церковных праздников для христиан, который относится к числу двунадесятых. Альтернативные названия - день пришествия Святого Духа или Пятидесятница. Из названия понятно, что в эту дату верующие вспоминают событие, которое показало триединство Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Ранее мы говорили о том, когда Вознесение в 2022 году.

Когда Святая Троица в 2022 году - дата

Христианский праздник получил название "Пятидесятница" не просто так - он отмечается на 50-й день после светлой Пасхи. Дата ежегодно меняется, в зависимости от дня Воскрешения Господня. В 2022-м году Троица отмечается 12 июня. Католический праздник не совпадает с христианским, его верующие западного обряда отмечают 5 июня. Несмотря на то, что на торжество выделен только один день, верующие празднуют его всю неделю.

Почему называется день Святой Троицы - история

Согласно преданию, торжество установили святые апостолы, которые были учениками Христовыми. На 50-й день после того, как Господь наш воскрес, на Землю сошел Святой Дух и появился в Сионской горнице, где все эти дни молились апостолы. Позднее горница стала христианским храмом.

Евангелие говорит, что после пришествия Святого Духа у учеников Христовых открылись удивительные способности - они получили дар исцеления и прозорливости. Стали говорить на нескольких языках для того, чтобы нести Слово Божие по всему миру. С того момента апостолы странствовали по миру, рассказывая людям о смерти Иисуса и его страдании за грехи человечества.

Официально праздник Святой Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

Троица или Пятидесятница 2022 - традиции

Храмы и церкви на Троицу проводят богослужения, устраивают Вечернюю литургию и Великую вечерню. Издавна существует традиция - украшать храмы и иконы зеленью, ветками деревьев, особенно - березы. Считается, что береза - символ Святого Духа и триединства Бога. Верующие освящают растения в церкви, а затем приносят домой и ставят у окон, привлекая в дом благополучие.

После службы в храме православные собирают у себя дома друзей и родственников, накрывают пышные столы. Пятидесятница не считается постным днем, поэтому смело можно готовить любимые блюда и радовать гостей угощениями. Кстати, традиционное лакомство на Троицу - большой каравай.

В деревнях гуляния устраивали до самого вечера - пели песни, водили хороводы и сватались. Сватовство на день Святой Троицы - хорошая примета и гарантия долгой счастливой жизни для молодых.

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