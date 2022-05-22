Практически с самого первого дня украинцы начинают праздновать - 2 июня отмечается Вознесение Господне. Далее за ним следует несколько не менее важных событий - Троицкая родительская суббота, Троица и начало Петрова поста. УНИАН составил подробный православный календарь на первый месяц лета.
Ранее мы говорили о том, какие праздники и выходные в июне 2022 ждут украинцев.
Православный календарь 2022 на каждый день в июне
2 июня - Вознесение Господне;
3 июня - День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери;
5 июня - Святых отцов I Вселенского Собора;
7 июня - Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;
11 июня - Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;
12 июня - Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;
13 июня - День Святого Духа. Троицкая седмица (продлится по 19 июня);
19 июня - День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;
20 июня - Петров пост (продлится по 11 июля);
22 июня - Кириллов день;
26 июня - Всех святых земли украинской;
28 июня - Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.
Постные дни на июнь 2022:
- Весенний мясоед: 24 апреля - 19 июня;
- Троицкий пост: 13 - 19 июня;
- Петров пост: 20 июня - 11 июля.
Также православная церковь напоминает, что в первом месяце лета избегать употребления животной пищи нужно 1, 3, 8 и 10 числа.