Какие церковные праздники в июне встречают христиане - узнайте в материале УНИАН.

Практически с самого первого дня украинцы начинают праздновать - 2 июня отмечается Вознесение Господне. Далее за ним следует несколько не менее важных событий - Троицкая родительская суббота, Троица и начало Петрова поста. УНИАН составил подробный православный календарь на первый месяц лета.

Ранее мы говорили о том, какие праздники и выходные в июне 2022 ждут украинцев.

Православный календарь 2022 на каждый день в июне

2 июня - Вознесение Господне;

3 июня - День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери;

5 июня - Святых отцов I Вселенского Собора;

7 июня - Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;

11 июня - Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;

12 июня - Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;

13 июня - День Святого Духа. Троицкая седмица (продлится по 19 июня);

19 июня - День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;

20 июня - Петров пост (продлится по 11 июля);

22 июня - Кириллов день;

26 июня - Всех святых земли украинской;

28 июня - Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

Постные дни на июнь 2022:

Весенний мясоед: 24 апреля - 19 июня;

Троицкий пост: 13 - 19 июня;

Петров пост: 20 июня - 11 июля.

Также православная церковь напоминает, что в первом месяце лета избегать употребления животной пищи нужно 1, 3, 8 и 10 числа.

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