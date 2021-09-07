Народный праздник 9 сентября / фото ua.depositphotos.com
9 сентября церковь отмечает церковный праздник святого Пимена Великого. Также в этот день почитается память мученицы Анфисы Новой. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день срывают гроздья ягод рябины и ставят в доме, чтобы было счастье.
Рябина считалась у наших предков мощным оберегом от злых сил. 9 сентября можно посадить молодую рябину под окном дома. Венок из рябины надевают на венчание, чтобы брак был крепким. Девушки изготавливают из рябины бусы для красоты и крепкого здоровья.
Что нельзя делать 9 сентября
- Нельзя ничего поднимать на перекрестке.
- В этот день не стоит давать деньги в долг, иначе вам их не вернут.
- День не подходит для свадьбы и сватовства.
- Запрещено ломать ветки рябины – можно только поднимать с земли.
Приметы погоды 9 сентября
- Много желудей – зима будет суровой.
- Гром сегодня предвещает теплое бабино лето.
- Много рябины – осень дождливой будет.
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