В этот день почитают рябину.

9 сентября церковь отмечает церковный праздник святого Пимена Великого. Также в этот день почитается память мученицы Анфисы Новой. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день срывают гроздья ягод рябины и ставят в доме, чтобы было счастье.

Рябина считалась у наших предков мощным оберегом от злых сил. 9 сентября можно посадить молодую рябину под окном дома. Венок из рябины надевают на венчание, чтобы брак был крепким. Девушки изготавливают из рябины бусы для красоты и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке.

В этот день не стоит давать деньги в долг, иначе вам их не вернут.

День не подходит для свадьбы и сватовства.

Запрещено ломать ветки рябины – можно только поднимать с земли.

Приметы погоды 9 сентября

Много желудей – зима будет суровой.

Гром сегодня предвещает теплое бабино лето.

Много рябины – осень дождливой будет.

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Автор: Екатерина Пулатова