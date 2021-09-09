Христианская церковь сегодня призывает почтить память двух святых

Пимен Великий родился около 340 года в Египте, вместе со своими братьями ушел в монастырь и принял постриг. Преподобный был знаменит своими подвигами и многие миряне, а также знатные люди приходили к нему за советами. Он нес строгий пост, хотя другим советовал есть каждый день.

Читайте такжеУсекновение главы Иоанна Предтечи - традиции, дата, история праздникаСвятой верил, что три главных правила в жизни каждого человека - это: молиться, верить в Бога и нести добро людям. Сам жил точно также - усмирял злобу и зависть в других людях, помогал и ободрял, чем быстро заслужил уважение многих христиан. Скончался в возрасте 110 лет и получил наименование Великий за его смирение, мудрость и самоотверженность.

В народе 9 сентября отмечают праздник святого Пимена Великого.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Кукши и Пимена Постника

Святые были в Печерском монастыре и прославились многими чудесами: крестили язычников, прогоняли бесов, иисушали озера, вызывали дождь и вели благочестивый образ жизни. Пимен Постник обладал даром предсказаний и помог избежать многих страшных событий того времени. Священномученик Кукша и преподобный Пимен Постник скончались после 1114 года.

Приметы 9 сентября

желудей много - к холодной и суровой зиме;

рябина цветет поздно - осень будет теплой;

выпить сок рябины осенью - зимой болеть не будешь;

утренний туман - к сильным ливням.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено что-либо поднимать с перекрестков и долго стоять на порогах - накличете беду. Совершать покупки также не рекомендуется, считается, что радости они вам не принесут. Для женитьбы или сватовства также стоит выбрать другой день.

Сентябрь вообще считается неудачным месяцем для похода в лес. В этот период там активен леший и может утащить молодых девушек к себе в логово.

Что можно делать 9 сентября

Согласно народным поверьям, сегодня можно ходить на рыбалку - будет хороший улов. Также сегодня можно помолиться Пимену Великому о здоровье и благополучии для себя и своих родных.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева