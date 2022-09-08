Народный праздник 8 сентября получил названия Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день.

Христиане отмечают церковный праздник 8 сентября в честь святой супружеской пары Натальи и Адриана. Сегодня женщины с именем святой отмечают День ангела Натальи. Тезки святой могут попросить у Натальи защиты от бед и благословения.

На Руси этот день посвящали сбору овса. В южных областях Украины сбор уже заканчивают, а на севере только начинают. Из собранного молодого овса варили кисель и выпекали овсяные блины. Обязательно варили овсяную кашу, которой в первую очередь кормили больных людей и детей.

8 сентября наши предки чтили лошадей. Коней сегодня не заставляли работать, а также кормили вкусной едой и поили водой из серебряной миски. Также коням давали овсяную кашу и молотые зерна овса.

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Святой Наталии можно помолиться о крепком и счастливом браке, а также о хороших отношениях между родственники. В качестве оберега дома ставят в вазу с водой ветку рябины с ягодами. Считается, что рябина защитит дом от бед.

Что нельзя делать 8 сентября

В этот день нельзя завидовать другим и строго запрещено мстить. Нельзя обижать лошадей, кричать на них и бить животных. Неудачный лень для посадки цветов в горшках и на клумбе.

Приметы погоды 8 сентября

Если гремит гром, то осень будет теплой.

Много опят в лесу - к короткому и прохладному бабьему лету.

Если уродилось много рябины, то скоро наступят холода.

Холодное утро - к морозной и снежной зиме.

Если день безоблачный или облаков очень мало, то погода в ближайшие дни будет ясной, но холодной.

С дуба ещё не опали листья - к суровой зиме.

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