Христиане отмечают церковный праздник 8 сентября в честь святой супружеской пары Натальи и Адриана. Сегодня женщины с именем святой отмечают День ангела Натальи. Тезки святой могут попросить у Натальи защиты от бед и благословения.
На Руси этот день посвящали сбору овса. В южных областях Украины сбор уже заканчивают, а на севере только начинают. Из собранного молодого овса варили кисель и выпекали овсяные блины. Обязательно варили овсяную кашу, которой в первую очередь кормили больных людей и детей.
8 сентября наши предки чтили лошадей. Коней сегодня не заставляли работать, а также кормили вкусной едой и поили водой из серебряной миски. Также коням давали овсяную кашу и молотые зерна овса.
Святой Наталии можно помолиться о крепком и счастливом браке, а также о хороших отношениях между родственники. В качестве оберега дома ставят в вазу с водой ветку рябины с ягодами. Считается, что рябина защитит дом от бед.
Что нельзя делать 8 сентября
- В этот день нельзя завидовать другим и строго запрещено мстить.
- Нельзя обижать лошадей, кричать на них и бить животных.
- Неудачный лень для посадки цветов в горшках и на клумбе.
Приметы погоды 8 сентября
- Если гремит гром, то осень будет теплой.
- Много опят в лесу - к короткому и прохладному бабьему лету.
- Если уродилось много рябины, то скоро наступят холода.
- Холодное утро - к морозной и снежной зиме.
- Если день безоблачный или облаков очень мало, то погода в ближайшие дни будет ясной, но холодной.
- С дуба ещё не опали листья - к суровой зиме.