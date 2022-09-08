Почему день ангела Натальи 8 сентября и как лучше всего поздравить девушку с именинами - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 8 сентября, девушки с именем Наталья отмечают свой день ангела. В эту же дату отмечается церковный праздник 8 сентября 2022 - память мученицы Наталии и ее мужа Адриана. УНИАН расскажет, какие прикольные поздравления с днем ангела Натальи точно понравятся обладательнице имени.

Ранее мы рассказывали о том, какое значение имени Наталья существует.

День ангела Натальи 2022 - картинки и красивые пожелания

С днем ангела сегодня, Натали,

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Тебя хочу поздравить я сердечно!

Желаю, чтоб дороги все вели

Лишь к счастью, миру и любви, конечно!

Пусть сверху тебя Ангел бережет

От бед, от неудач и всех печалей,

И много сил, здоровьечка пошлет

Тебе пускай, прекрасная Наталья!

В светлый День святой Натальи Овсяницы искренне желаю вам цветущего здоровья и долголетия! Пусть в вашем доме сегодня будет слышен звонкий смех и веселые разговоры. Пышного вам застолья и благословения Всевышнего. Пусть трудности станут точкой роста, а не поводом для депрессии!

Наташа, с именинами

Тебя я поздравляю

И Ангела Хранителя,

Конечно же, желаю.

Пускай он спутником твоим

Шагает нога в ногу,

Осилишь с ним тогда, поверь,

Любую ты дорогу.

Пускай тебя он защитит

От бед, скорбей, напастей

И душу твою напоит

Любовью, верой, счастьем.

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

С днем Ангела хочу поздравить

Тебя, Наташенька, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

Пусть Ангел проведет за руку,

Закроет от обид крылом,

Добром, удачей, позитивом

Всегда пусть будет полон дом.

Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днём, с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда тебя оберегает от бед этой жизни и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть весёлым и лёгким всегда остаётся твой характер.

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник,

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

С днем ангела, милая Наташа. Пусть твой крылатый защитник укроет тебя от ненастной погоды, от ненужной грусти, от глупых идей, от дурных людей, от злых дней. Желаю тебе, Наташенька, быть всегда самим очарованием с душою, полной доброты, и сердцем, вдохновляющим тебя любовью!

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